Тейлор Свіфт таємно побралася: чому співачка приховує обручку?

Американська виконавиця готується до весілля через п'ять років стосунків. Хто обранець зірки – читайте у матеріалі

Тейлор Свіфт виходить заміж / Фото: Getty Images

Номінантка на Греммі-2022 Тейлор Свіфт відома своїми романами з багатьма відомими красунчиками. Але, схоже, тепер серце співачки офіційно зайняте.

Обранцем виконавиці став 32-річний британський актор, Джо Альвін. Інсайдер повідомив видання The Sun про таємних заручин виконавиці з бойфрендом.

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Пари поки не поспішає ділитися змінами в особистому житті з публікою. Про заручини закоханих знали лише найближчі друзі та сім'я. Але інформація все одно змогла просочитися у пресу.

Тейлор і Джо неймовірно щасливі і дуже закохані. Насправді вони були заручені протягом кількох місяців, але розповіли лише своєму внутрішньому колу, – розповіло джерело.

/ Фото: Getty Images

За словами інсайдера, Джо подарував Тейлор розкішну обручку. Щоправда, співачка носить її лише там, де її не зможуть упіймати папараці.

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Вони хочуть, щоб їхнє кохання трималося подалі від камер, наскільки це можливо. Це лише для них. І якщо і коли вони обміняються присягами, то там точно не буде ні Vogue, ні Rolling Stone, ні Hello! Це буде просто і елегантно, як вони, – сказало джерело.

Нагадаємо, що Джо Альвін та Тейлор Свіфт познайомилися у 2016 році на вечорі Met Gala. Офіційно відносини пари розпочалися у 2017 році.

Крім того, Джо був співавтором двох пісень для альбому Свіфт Folklore під псевдонімом Вільям Бауері і допоміг написати три треки для альбому Evermore.

Раніше стало відомо, що сестра Кім Кардаш'ян вийшла заміж за музиканта, який вижив в авіакатастрофі.