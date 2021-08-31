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Тіара і плаття-русалка: розбираємо весільний образ Ділари, нареченої Моргенштерна (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
31 серпня, 17:47
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Сьогодні у Моргенштерна, одного з найскандальніших реперів РФ, особливий день – хлопець одружується зі своєю коханою, 21-річною Діларою. Давайте подивимося, який образ вибрала наречена
Весільний образ нареченої Моргенштерна, Ділар
Весільний образ нареченої Моргенштерна, Ділар / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн був би не собою, якби не влаштував зі свого весілля треш-шоу. Будучи артистом, люблячим тролінг і іронію, він вирішив зробити торжество в стилі 90-х і "нульових" разом з типовим лімузином, викупом нареченої, старомодними плакатами, кульками на автомобілі і далі за списком.

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Незважаючи на все це, наречена Моргенштерна, Ділара, вибрала далеко не найбезглуздіше (можна ж було додати трешу?) вбрання для одруження, хоч і із загальної задумки він не вибився. Наречена вбралася в пишну білу сукню фасону "русалка" з рюшами.

Скріншот: Instagram

Дівчина зробила легкий макіяж, використавши світло-коричневі тіні і нюдовую помаду. Високу зачіску Ділари прикрашала тіара, на додаток до якої дівчина одягла невеликі сережки.

Скріншот: Instagram

Впевнені, що на цьому торжество не закінчилося і дівчина змінить ще кілька нарядів до кінця дня. До речі, замість букета нареченої Моргенштерн вручив Діларі букет з льодяників "Чупа-чупс".

Скріншот: Instagram

Моргенштерн і Ділара познайомилися в 2017 році. У 2019 вони розлучилася, оскільки дівчина не погодилася на вільні стосунки, які пропонував їй репер. Моргенштерн і Ділара знову стали парою в 2020 році, а в червні цього року кохана репера зробила йому пропозицію.

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Пізніше репер вже сам зробив пропозицію Діларі, влаштувавши не менш ефектне шоу.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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