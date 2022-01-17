Тіматі зловили у Колумбії з новою коханою: фото пасії репера

Російського музиканта підозрюють у черговому романі із моделлю. Цього разу обраницею холостяка стала молода фотомодель Валентина Іванова

У Тіматі новий роман із Валентиною Івановою

Тим, що Тіматі часто любить міняти дівчат, мабуть, нікого не здивуєш. Навіть під час своєї участі у проекті "Холостяк" музикант примудрився у обрати одну дівчину, але писати після проекту інший .

Наразі ж репера помітили на відпочинку з новою пасією. Їй стала модель Валентина Іванова.

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Зараз Тіматі разом із дочкою Алісою та сином Ратміром, а також своєю мамою Сімоною відпочиває на узбережжі в Колумбії. До сімейного відпочинку музикантові, схоже, приєдналася модель.

І хоча кілька поки не афішувала своїх стосунків, шанувальники повністю впевнені в тому, що Валентина та Тимур разом.

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До того ж під час поїздки Тимура до Дубаї модель підігріла чутки. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася знімком із загадковим чоловіком По штанах та кросівках стало відразу ясно, що на фото Тіматі.

Скріншот – Instagram

Як повідомляють деякі джерела, Іванова познайомилася з Тіматі ще близько року тому під час вечірки.

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Чому Тіматі розлучився зі своєю колишньою дівчиною киянкою Дашею Доні невідомо, жодних подробиць колишні кохані вирішили не повідомляти.

Раніше ми писали про те, що Ольга Бузова показала себе у білизні від ще однієї колишньої Тіматі Анастасії Решетової яка народила йому сина.