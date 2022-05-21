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ТОП-7 пісень Євробачення-2022, які мають бути у вашому плейлисті – вибір редакції

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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21 травня, 17:07
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Рівно тиждень пройшов з моменту перемоги України у "Євробаченні-2022". Пристрасті навколо музичного змагання притихли, тому настав час відставити скандали убік та оновити плейлист
Найкращі пісні "Євробачення-2022" - додайте їх у плейлист
Найкращі пісні "Євробачення-2022" - додайте їх у плейлист / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Редакція сайту "Сегодня" пропонує вам добірку пісень абсолютно різних жанрів – кожен тут знайде те, що йому до вподоби.

У такий трагічний для України час правильна музика в потрібний момент може допомогти нехай навіть на мить відволіктися від реальності та зовсім трохи полегшити переживання, які зараз відчуває кожен українець.

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Музика надихає, об'єднує націю, піднімає бойовий дух, змушує співпереживати... До речі, нещодавно ми вже робили добірку пісень, які українські музиканти написали та випустили у період повномасштабного вторгнення РФ.

А тепер перейдемо до трек-листа "Євробачення".

Kalush Orchestra – Стефанія

Зізнаємося чесно, деякі в нашій редакції вболівали за Kalush ще на Нацвідборі. Пісня Stefania "качає", надихає, змушує підспівувати – а тепер вона взагалі стала другим "гімном" України – адже якщо спочатку в пісні "мама Стефанія" була конкретною людиною, то зараз це образ усієї нашої країни.

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MARO – Saudade Saudade

Красива та спокійна пісня. Текст – і англійською, і португальською. Трек називається Saudade, saudade. Це неперекладний португальський термін, позначає глибокий емоційний стан ностальгічної або глибокої меланхолійної туги. Судячи з тексту, пісня про розставання.

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Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Танцювальний і дуже позитивний трек! "Дай вовку банан, перш ніж він з'їсть мою бабусю" – співають хлопці із Subwoolfer.

Sam Ryder – SPACE MAN

Потужний вокал, приємна пісня, яскравий образ – Сем Райдер став чи не новим національним героєм у рідній Британії, завоювавши друге місце на "Євробаченні". А ще він завоював наші серця, тому Space Man – це must have у нашому Eurovision-плейлисті.

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Корнелія Джейкобс посіла четверте місце у конкурсі, і не дарма – гідна пісня, цікавий тембр голосу.

Ochman – River

Вокал та діапазон голосу польського виконавця Ochman вражає! І пісня гарна, наче саундтрек до нового фільму про Джеймса Бонда.

Mahmood & Blanco – Brividi

Нам здається, чи цих хлопців недооцінили? Mahmood та Blanco – Brividi ще задовго до конкурсу завоювали симпатію у європубліки. І хоч вони зайняли шосту позицію серед фіналістів змагання, їхній трек Brividi продовжують слухати тисячі людей у всьому світі.

Якщо ви раптом пропустили "Євробачення-2022", тоді радимо переглянути цей матеріал – зібрали все найцікавіше з фіналу конкурсу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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