Топ-модель Ельза Госк висловилася про геноцид у Бучі: "Зупиніть вбивства безневинних українців!"

Мир у шоці від звірств, здійснених російськими загарбниками у Київській області

Шведська модель висловилася проти російської агресії в Україні / Фото: instagram/hoskelsa

Жахливі кадри з Бучі облетіли весь світ і з'явилися на обкладинках численних ЗМІ. Представники багатьох країн засудили дії окупантів на території України, а голова британської розвідки повідомив, що страти мирних українців були частиною плану путіна.

Шоковані жахами війни та знаменитості. Серед них – шведська модель та ексянгол Victoria's Secret Ельза Госк, яка у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну висвітлювала тему війни у своєму Instagram.

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В сторіс вона опублікувала серію світлин із Бучі та написала наступне:

Монстри! Зупиніть вбивства безневинних українців! Так багато втрачених життів, коли це скінчиться?

Скріншот: instagram.com/stories/hoskelsa

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Минулої ночі про Україну говорили на церемонії "Греммі" у Лас-Вегасі. Там показали відеозвернення президента Володимира Зеленського, який закликав всіх говорити правду про війну – у соцмережах, по телевізору.

Ми також писали, що акторка Шеннен Доерті розкритикувала тих, хто обговорює бійку на "Оскарі" у той час, коли в Україні вмирають люди.

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