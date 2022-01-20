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Кайл Маклахлен, Лара Флінн Бойл та інші: як змінилися зірки "Твін Пікc"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 19:55
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Прем'єра серіал Девіда Лінча "Твін Пікс" відбулася у 1990 році. Проєкт одразу ж сподобався телеглядачам
Актори "Твін Пікс": тоді і зараз
Актори "Твін Пікс": тоді і зараз / Фото: Getty Images

"Твін Пікс" моментально зробив акторів, які взяли участь у зйомках, зірками. Але чи вдалося їм утримати популярність? Розповідаємо, чим зараз займаються актори серіалу Девіда Лінча.

Кайл Маклахлен

Роль харизматичного та водночас загадкового агента ФБР Дейла Купера стала візитівкою Кайла Маклахлена. За ці роки артист зіграв не в одному десятку фільмів, нещодавно навіть взяв участь у модному показі Prada. Варто зазначити, що Маклахлен знімався і в інших картинах Девіда Лінча.

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Актор одружений із телевізійним продюсером Дезрі Грубер. Цього року пара відзначить 20-ту річницю весілля. Подружжя виховує сина.

Кайл Маклахлен тоді і зараз
Кайл Маклахлен тоді і зараз / Фото: Getty Images

Шеріл Лі

Виконавиці ролі Лори Палмер та Мегі Фергюсон після зйомок у серіалі "Твін Пікс" регулярно пропонували грати жертв. Від таких ролей Шеріл відмовлялася та продовжила грати у театрі. Також актриса знімається у незалежному кіно.

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Про особисте життя Шеріл Лі майже немає інформації. Вона була одружена з Джессом Даймондом. У пари є син Елайдж, якому 21 рік.

Шеріл Лі – тоді і зараз
Шеріл Лі – тоді і зараз / Фото: Getty Images

Шерілін Фенн

Шерилін Фен, чиєю героїнею була Одрі Хорн, пророкували успішну кар'єру в Голлівуді. Проте кар'єра актриси пішла на спад. Вона знімається лише у епізодичних ролях.

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Шерилін Фенн не вдалося досягти кіноуспіху
Шерилін Фенн не вдалося досягти кіноуспіху / Фото: Getty Images

Лара Флінн Бойл

Виконавиця ролі Донни Хейворт після "Твін Пікс" зловила зіркову хворобу. Вона знялася у "Практиці", "Люди в чорному-2", але зліт кар'єри тривав недовго. Актриса постійно влаштовувала скандали на знімальному майданчику, через що її перестали запрошуватися зніматися. Також актриса дуже захопилася пластичними операціями і тепер її не впізнати.

Лару Флінн Бойл не впізнати
Лару Флінн Бойл не впізнати / Фото: Getty Images

Медхен Амік

Виконавиця ролі офіціантки Шеллі Джонсон зробила кар'єру на телебаченні. У її фільмографії зйомки в серіалах "Пліткарка", "Блудлива Каліфорнія", "Божевільні". Актриса вже 30 років щаслива у шлюбі з Девідом Алексісом. У пари двоє дітей.

Медхен Амік – тоді і зараз
Медхен Амік – тоді і зараз / Фото: Getty Images

Раніше ми публікували фото акторів серіалу "Зачаровані" ("Всі жінки відьми") через 23 роки після прем'єри проекту.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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