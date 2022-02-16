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У актора Валерія Ніколаєва біполярний розлад особистості – ЗМІ

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 21:36
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З'явилися невтішні новини про здоров'я знаменитого актора, які просто неможливо ігнорувати...
Прихильники переживають за здоров'я артиста
Прихильники переживають за здоров'я артиста / Фото: открытые источники

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація про те, що відомого актора, зірку серіалу "День народження Буржуя" Валерія Ніколаєва доставили зі спецприймальника поліції до психіатричної лікарні. Тепер телеграм-канали повідомляють, що в артиста діагностували біполярний розлад!

Популярний актор потрапив до психіатричної клініки після того, як написав заяву на свого співкамерника по спецприймальнику, де відбував адміністративне покарання за п'яне керування. До спецприймальника 56-річний артист провокував конфлікти та пропускав репетиції на танцювальному шоу.

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Валерій Ніколаєв
Валерій Ніколаєв / Фото: Instagram

За словами артиста, співкамерник завдав йому опіку 40% поверхні тіла. Артист також вимагав 20 мільйонів рублів за заподіяні йому опіки. Але медики, провівши обстеження, жодних ушкоджень не виявили.

У зв'язку із симптомами медики запідозрили у Валерія Ніколаєва біполярний розлад, що і стало причиною його неадекватної поведінки у спецприймальнику та появи галюцинацій.

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Валерій Миколаїв / скріншот "Доля людини"

Поки що інформація залишається непідтвердженою. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на тему.

Також сьогодні обговорюють той факт, що "Аферист із Tinder" Саймон Лєваєв має намір будувати кар'єру в шоу-бізнесі.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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