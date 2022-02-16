У актора Валерія Ніколаєва біполярний розлад особистості – ЗМІ

Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація про те, що відомого актора, зірку серіалу "День народження Буржуя" Валерія Ніколаєва доставили зі спецприймальника поліції до психіатричної лікарні. Тепер телеграм-канали повідомляють, що в артиста діагностували біполярний розлад!
Популярний актор потрапив до психіатричної клініки після того, як написав заяву на свого співкамерника по спецприймальнику, де відбував адміністративне покарання за п'яне керування. До спецприймальника 56-річний артист провокував конфлікти та пропускав репетиції на танцювальному шоу.
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За словами артиста, співкамерник завдав йому опіку 40% поверхні тіла. Артист також вимагав 20 мільйонів рублів за заподіяні йому опіки. Але медики, провівши обстеження, жодних ушкоджень не виявили.
У зв'язку із симптомами медики запідозрили у Валерія Ніколаєва біполярний розлад, що і стало причиною його неадекватної поведінки у спецприймальнику та появи галюцинацій.
Поки що інформація залишається непідтвердженою. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на тему.
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