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У Анджеліни Джолі знайшовся ще один син

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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14 січня, 13:13
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Виявляється, що у знаменитої голлівудської актриси Анджеліни Джолі є "позашлюбний" син! Щороку зірка кінематографу надсилає йому подарунки на Різдво та вітає зі святами
Анджеліна Джолі спілкується зі своїм пасинком - сином її колишнього чоловіка Біллі Боба Торнтона
Анджеліна Джолі спілкується зі своїм пасинком - сином її колишнього чоловіка Біллі Боба Торнтона / Фото: Getty Images, imdb.com

Протягом трьох років (з 2000-2003) Анджеліна Джолі, дочка якої змінилася до невпізнання, була одружена з актором Біллі Бобом Торнтоном Колись у пари був бурхливий роман, який одружився, проте цьому союзу не судилося бути вічним.

На той момент у Біллі було вже троє дітей: дочка Аманда та сини Гаррі та Вільям. Ще на початку 2000-х Біллі познайомив свою дружину з дітьми, а тепер, як виявилося у Джолі з нащадками ексчоловіка досить теплі стосунки. Ну, принаймні з одним із них – це точно!

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Як пише видання ET, пасинок Джолі спілкується з нею та отримує від актриси презенти на свята.

До цього дня вона, як і раніше, щороку надсилає мені різдвяні подарунки. Я не розмовляю з нею по телефону щодня, але іноді ми спілкуємося, — розповідає 27-річний Гаррі.

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон у 2000 році / Біллі Боб Торнтон із сином Гаррі у 2019 році
Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон у 2000 році / Біллі Боб Торнтон із сином Гаррі у 2019 році / Фото: Getty Images, instagram.com/harryjamesthornton

Гаррі згадав, як раніше вони круто проводили час з Анджеліною, коли він був ще маленьким.

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Вона була такою класною! Брала нас із собою у походи щотижня, а одного разу орендувала будинок на колесах, і ми вирушили у тривалу подорож! – згадує Гаррі.

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон: роман та шлюб

Анджеліна Джолі та Біллі Боб Торнтон познайомилися на зйомках фільму 1999 року "Керуючи польотами", де зіграли подружню пару.

У 2000 році їхнє весілля стало несподіванкою для багатьох. Адже раніше і Біллі, і Анджеліна перебували у стосунках, при цьому їхні кохані навіть не здогадувалися, що між акторами спалахнула іскра.

Їхню парочку легко можна було назвати суперепатажною: Біллі та Анджеліна мінялися спідньою білизною і носили кулони з кров'ю одне одного. Також закохані зробили іменні тату, які довелося видаляти після розлучення.

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Ще один "гарячий" факт: 2000 року на прем'єрі фільму "Викрасти за 60 секунд" Біллі на камеру зізнався репортерам MTV, що переспав з Джолі в автомобілі дорогою на захід.

Яскрава історія кохання Джолі та Торнтона завершилася у 2003 році. Головною причиною розриву Біллі називав той факт, що у них із Анджеліною "різні життєві шляхи" та "стилі життя". Він також неодноразово зізнавався, що недостойний Джолі.

Через два роки після завершення стосунків із Торнтоном, Анджеліна Джолі закрутила роман із Бредом Піттом. У пари – троє спільних дітей та троє прийомних. Вони прожили разом 11 років.

Раніше ми писали, що 15-річна дочка Пітта та Джолі переживає, що не може бачитися з батьком.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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