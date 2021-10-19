У Бузової почалися проблеми зі здоров'ям через стрес

Популярна телеведуча розповіла, що втратила голос. Ольга Бузова вважає, що виною всьому переживання через майбутнє шоу

Ольга Бузова розповіла про проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/buzova86

Ольгу часто критикують в Мережі, зокрема за вокал. Але вона не звертає увагу на весь хейт і продовжує йти до своїх цілей. Її не зупиняють проблеми зі здоров'ям, які виникли.

Телеведуча зізналася, що втрачала голос всього два рази в житті . Вона вважає, що цього разу проблема може бути пов'язана з переживаннями через майбутній сольний концерт. Зараз Ольга Бузова проходить екстрене лікування.

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Зазвичай це через дикого стресу, зовні його не видно, це внутрішній стан. Маю велику надію, що швидко відновимо, зараз головне: не нервувати, і не напружувати зв'язки, потрібно мовчати. На найближчі 2/3 дня я в тиші, – розповіла телеведуча у себе в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, на початку року Ольга Бузова була госпіталізована. Вона кілька днів провела в лікарні, закрила свою сторінку в Instagram, а що з нею сталося, так і не розповіла. У Мережі подейкували, що у телеведучої виникли проблеми зі здоров'ям через наркотики. За телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

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