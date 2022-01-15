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У чик-чирика фляга свистить: які жарти Комісаренка розлютили Лукашенка

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 січня, 15:04
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На початку 2021 року стало відомо, що Славі Комісаренко заборонили проводити концерти у Мінську. Він відреагував на це 10-хвилинним роликом із жартами про Лукашенка
Слава Комісаренко втік до України через переслідування білоруського КДБ
Слава Комісаренко втік до України через переслідування білоруського КДБ / Фото: instagram.com/slavakomissarenko

Відео Комісаренка, який втік із Росії в Україну через переслідування КДБ Білорусі, з назвою "Нове про Чик-Чирика" було опубліковано в YouTube 4 січня 2021 року і миттєво потрапило до трендів.

Вся країна вийшла на мирні акції протесту, у чик-чирика свиснула фляга, все, аграрний Рембо бігає кошмарить країну, – каже Слава Комісаренко про президента Лукашенка у своєму стендапі.

Дивіться повне відео:

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Але ще роком раніше, 2020-го, Слава прийшов на шоу "Що було далі", де вперше назвав голову РБ "чик-чириком".

Наш чик-чирик, бл*ть, з усім світом посварився... Ви в курсі взагалі, що відбувається в Білорусі? Ви бачили, як у чик-чирика фляга свистить? – висловився комік у "ЧБД".

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Що таке "чик-чирик"

Чик-чирик – те саме, що "чік-чірик", але "по-білоруськи". Ця фраза стала мемом та іронічною кличкою президента Лукашенка багато років тому. Точно вистежити складно, але перші згадки у соцмережах датовані 2016 роком.

Завдяки ж Комісаренку, "чик-чирик" частіше стали згадувати, критикуючи Олександра Лукашенка.

Ось ще один жарт від Слави про білоруського президента з пародією:

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Не називай Комісаренко главу держави "чик-чириком", він все одно потрапив би у поле зору КДБ. Адже багато жартів Слави побудовано на критиці Лукашенка:

Лукашенко все, що робить, це просто бігає та ображає людей. Він просто вигукує образи.

До речі, звідки взявся чик-чирик, Комісаренко також розповів у гостях в Дудя:

А ось, що Слава Комісаренко сказав про розшук, також потроливши президента:

Знаєте, як я провів новорічні свята? Мене оголосило у розшук білоруське КДБ... Ви думаєте, мабуть, за що? За жарти! Так, у звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один.

У січні 2021 після жартів Слави Комісаренка про Олександра Лукашенка влада Мінська відкликала видані дозволи на проведення концертів коміка.

Раніше Слава повідомив, що співробітники білоруського КДБ особисто дзвонили та писали йому з погрозами. Наразі артист перебуває в Україні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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