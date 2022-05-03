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В Росії вимагають "усунути" Філіпа Кіркорова через сатанинські танці на ювілеї

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 13:26
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Російський священник побачив у виступі Кіркорова образу почуттів віруючих
Священик РПЦ засудив шоу Філіпа Кіркорова
Священик РПЦ засудив шоу Філіпа Кіркорова / Фото: Скриншот из видео

На честь 55-річчя Філіп Кіркоров влаштував у Москві ціле шоу – гала-вечеря, великий концерт та показ мод. На свято поп-король запросив багато зірок-рашистів, зокрема Тіматі, Ольгу Бузову та Anna Asti. Ймовірно, співак боїться, що його забудуть у світі шоубізу, тож вирішив таким видовищем нагадати про себе.

Втім, далеко не всі на Росії оцінили день народження Філіпа Кіркорова. Так, священник російської православної церкви звинуватив Кіркорова у антирелігійних провокаціях через шоу з хрестом. Ба більше, віряни вже збирають петицію, щоб Філіпа позбавити звання народного артиста РФ, повідомляють росЗМІ.

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Скріншот

Зазначимо, що під час свого виступу у Кремлівському палаці Філіп Кіркоров у довгій мантії і з вінцем на голові заліз на хрест, який лежав на боці. Такий показовий номер обурив православних.

Під час пісні "Марія Магдалена" на сцені з'являється величезний хрест, що світиться, всередині якого "розіп'ята" акторка. Сам хрест стає для співака "сценою". Він стоїть на ньому, ходить по ньому, а актори з "підтанцівки" повзають на колінах перед хрестом і Філіпом, що стоїть на ньому, – прокоментував шоу Кіркорова священник.

Священник вважає, що Кіркорова треба покарати за його вчинок і забрати у нього звання народного артиста. Що ж, схоже Філіп скоро більше не буде поп-королем. Буде не дивно, якщо гастролі співака взагалі скасують на РФ.

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Нагадаємо, на ювілеї Кіркорова також відривалась і Наташа Корольова, яка продовжує замовчувати війну на батьківщині заради кар'єри на Росії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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