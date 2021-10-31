У Кім Кардаш'ян новий роман? Хто такий Піт Девідсон та з ким із зірок він зустрічався (фото)

Кім помітили в компанії Піта Девідсона цими вихідними. Пара відвідала парк атракціонів разом із Кортні Кардаш'ян та Тревісом Баркером, які нещодавно побралися

У Кім Кардаш'ян новий роман? / Фото: instagram.com/kimkardashian

Після розлучення з Каньє Вестом 41-річну Кім папараці зняли під час катання на американських гірках на Scary Farm Knott у Буена-парку, Каліфорнія. На ексклюзивних знімках, опублікованих PEOPLE Кардаш'ян тримається за руку з Пітом Девідсоном.

До них на атракціонах приєдналися сестра Кім – Кортні Кардаш'ян та її наречений Тревіс Баркер.

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Вони живуть поруч, тому час від часу знаходяться разом. Вони просто друзі, які тусуються, – цитує видання слова джерела.

Піт Девідсон та Кім Кардаш'ян на атракціонах / Фото: People.com

Нагадаємо, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест вирішили розлучитися після семи років шлюбу. Пара одружилася у 2014 році. До цього вони зустрічалися два роки. У Кім та Каньє четверо дітей: дочки Норт та Чикаго, сини Сейнт та Псалм.

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Що відомо про Піта Девідсона

Піт Девідсон – американський комік та актор. Йому 27 років. Піт знімався в популярних комедійних шоу, зокрема Comedy Central Roasts, був учасником комедійного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, з'явився запрошеною зіркою в серіалі "Бруклін 9-9".

Піт Девідсон та Аріана Гранде / Скріншот з відео

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Та найбільше Піт Девідсон прославився своїми романами із селебрітіс. Він зустрічався з дочкою Сінді Кроуфорд – Каяй Гербер, акторкою Маргарет Куеллі, Кейт Бекінсейл і навіть був заручений з Аріаною Гранде.

Остання покинула Девідсона після того, как світ дізнався про смерть колишнього Аріани – Мака Міллера. Хлопець вкоротив собі віку, а Гранде довго не могла це пережити.

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