У Лоліти через невдалу пластичну операцію розійшовся шов на обличчі – визнання співачки

Російська співачка Лоліта Мілявська в новому інтерв'ю чесно розповіла про хірургічні втручання і їх наслідки

Лоліта Мілявська розповіла про пластичні операції / Фото: Скріншот з YouTube

Після визнання про хворобу дочки Лоліта поділилася ще одним одкровенням. У неї під час концерту розійшовся шов, що залишився після хірургічного видалення другого підборіддя . У клініці швидко вирішили цю проблему. Про це вона розповіла в YouTube-шоу "Антоніми".

Про це не соромно говорити, це ж не гінекологія. Є речі інтимні, про які ти не говориш. Є речі, які можуть щось поправити в житті людини. Але річ у тім, що пластика працює тільки в тому випадку, якщо ти собою вже задоволений, і тобі потрібна невелика корекція, – сказала співачка.

Лоліта зазначила, регулярно вдається до послуг пластичних хірургів. Вона вважає це необхідним для професії артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Іріна Білик вперше розповіла про свої пластичні операції. Співачка зізналася, що на перші зміни в зовнішності зважилася в 30 років.

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