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У Моргенштерна відповіли СБУ: Він не збирається показувати в Україні фільми про подвиги КДБ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 09:14
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Моргенштерн давно планував виступити в Україні, зібравши шанувальників на концертах в Києві, Запоріжжі та Харкові в листопаді. Однак в СБУ повідомили, що артист не зможе цього зробити
Представники Моргенштерна прокоментували заборону його концертів в Україні
Представники Моргенштерна прокоментували заборону його концертів в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Як стверджують в СБУ, російський репер Моргенштерн хоч і зможе в'їхати на територію України, але виконувати свої композиції – ні. Все тому, що саме творчість артиста знаходиться в країні під забороною. Тобто, якщо Моргенштерн захоче приїхати в Україну з особистих причин – провідати рідних чи до друзів, то перешкоджати йому ніхто не буде.

Як повідомляє "КП в Україні", представники артиста детально вивчили закони України і заяву СБУ, і прийшли до висновку, що репер все-таки зможе дати концерти і законом це не заборонено. Йдеться про закон України "Про кінематографію", яким регулюються "чорні списки" артистів. Ані цей, ані будь-які ще закони України, за словами менеджерів артиста, не передбачають заборону на виконання пісень.

Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагирович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.д. Алішер Тагирович не планує в Україні проводити тур з трансляцією фільмів про подвиги НКВС, КДБ, СРСР або ФСБ Російської Федерації, – заявили представники артиста.

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Моргенштерн не зможе заспівати в Україні
Моргенштерн не зможе заспівати в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Раніше за рекомендацією СБУ артист був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Таке рішення було прийнято на основі аналізу творчості артиста – в піснях Моргенштерна була виявлена пропаганда наркотиків і насильства.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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