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У Наташі Корольової є дворічна донька, яка живе в США (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
19 вересня, 08:57
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Співачка зробила несподіване зізнання, шокувавши не тільки публіку, а й своїх чоловіка і сина. Виявляється, Корольова допомогла своєму другу стати батьком
Наташа Корольова зізналася, що у неї є дочка
Наташа Корольова зізналася, що у неї є дочка / Фото: YouTube

Наташа Корольова, яка виправдала зраду свого чоловіка, дала свій генетичний матеріал для сурогатної матері, щоб в її друга-гея була дитина. Вагітність у жінки, яка виношувала дитину, була складною, їй також довелося пройти через важкі пологи.

Блакитноокій дівчинці два роки, вона живе зі своїм батьком у Сан-Франциско, США. Корольова зізналася, що бачилася з донькою і показала фото, на якому тримає її на руках.

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У Наташі Корольової є донька / Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що у Наташі Корольової є 19-річний син Архип від чоловіка Сергія Глушка. Чоловіки обидва були присутні в студії шоу Секрет на мільйон, де Наташа і зізналася в тому, що у неї є позашлюбна дитина.

Мені дуже хочеться, щоб найближчим часом ви з нею познайомилися, – звернулася до чоловіка і сина Королева.

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Донька Наташі Корольової народилася у жовтні 2019 року.

51-річний Сергій кілька хвилин не знав, як реагувати на новину, а потім підскочив з дивана і сказав: "Це прекрасна новина, побільше б таких клонів і на нашій планеті все буде краще. Я радий, молодець".

Виявилося, що чоловік Корольової вже бачив дитину. Наташа познайомилася з донькою на пляжі в Маямі, а разом з нею був Сергій Глушко. Тоді чоловік і подумати не міг, що дитина, яку жінка тримала на руках – її донька.

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Про позашлюбну дочку Корольової не знала і її 75-річна мати. Після одкровень співачки Людмилі Поривай стало погано. Жінка не змогла звикнути до думки, що два роки жила в одній країні з власною онукою, навіть не підозрювала про її існування.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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