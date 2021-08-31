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У Шерон Стоун помер маленький племінник. Актриса показала останнє фото з реанімації

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
31 серпня, 11:38
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Хлопчик був третьою дитиною брата акторки, Патріка, і його дружини Таші. У соцмережі шанувальники Стоун висловлюють їй і її сім'ї співчуття в коментарях під сумною новиною
У Шерон Стоун помер маленький племінник
У Шерон Стоун помер маленький племінник / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Кілька днів тому Шерон Стоун, яка зараз перебуває в Венеції, де пройшов показ Dolce & Gabbana, попросила всіх своїх підписників молитися за здоров'я її 11-місячного племінника Рівера. У малюка відмовили всі органи, він був терміново доставлений до госпіталю.

Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун сьогодні був виявлений в своєму ліжечку з повною відмовою всіх органів. Будь ласка, помоліться за нього. Нам потрібно диво, – написала тоді Шерон в Instagram.

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Скріншот: Instagram

На жаль, хлопчика не вдалося врятувати. Стоун повідомила про смерть Рівера, опублікувавши зворушливе відео з малюком під пісню Еріка Клептона Tears In Heaven.

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У коментарях багато хто висловив співчуття актрисі і її рідним.

  • О, Шерон... Мені дуже шкода чути про це. Посилаю вам багато любові.
  • Висловлюю мої глибокі співчуття вашій родині.
  • Цей прекрасний ангел зараз в руках Господа.
  • Молюся за маленького янголятка, співчуваю.

Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли про те, що помер барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс. Нещодавно померла зірка серіалів "Татусеві дочки" і "Моя прекрасна няня". Тетяна Жукова-Кіртбая, яка також знялася у фільмі "Москва сльозам не вірить", продовжувала брати участь в зйомках аж до своєї смерті. Актрисі був 81 рік. Що саме стало причиною смерті – поки не розкривається.

Як співачка і актриса Аліна Гросу пережила втрату бабусі – дивіться у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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