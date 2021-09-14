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В онука Пугачової виявили доброякісну пухлину

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 14:03
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Через свою недугу 30-річний Нікіта Пресняков сильно схуд, при цьому музикант постійно зайнятий роботою над декількома проектами
У Нікіти Преснякова виявили доброякісну пухлину
У Нікіти Преснякова виявили доброякісну пухлину / Фото: instagram.com/npresnyakov

Нікіта Пресняков, який вважає, що успішний тільки завдяки своїм знаменитим родичам, нещодавно опублікував в Instagram селфі. Його фоловери відразу ж почали писати, що хлопець виглядає дуже худим.

Одна з підписниць припустила, що онук Алли Пугачової різко схуд через щільний графік. Виявилося що Нікіта хворий.

Дієта "стіл номер 5" ще через поліпів жовчного міхура, – відповів їй Нікіта Пресняков.

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Він також розповів, що майже кожен день готується до шоу "Льодовиковий Період", репетирує з групою, монтує кліпи, дописує альбом і стрім на Twitch.

При цьому Нікіта скаржиться, що багато хто називає його ледарем.

Який же я ледар... вже краще б на завод йшов працювати, – додав він.

Нікіта Пресняков – син Володимира Преснякова і Крістіни Орбакайте. Він зізнався, що завжди хотів бути вільним і не залежати від своїх зіркових родичів. Тому онук Алли Пугачової не часто буває у неї в гостях.

Вони всі моя сім'я. Я їх всіх безмежно люблю і поважаю. Але у мене з дитинства така натура, що я люблю бути вільним. Я з самого дитинства існую сам по собі. Ми бачимося, але, на жаль, не прямо щоб часто. Бачимося, зв'язок підтримуємо. Все добре у нас, – розповів в інтерв'ю Нікіта Пресняков.

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Які таланти є у дітей зірок, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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