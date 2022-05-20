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У дружини Брюса Вілліса, який хворіє на афазію, виникли проблеми зі здоров'ям

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 травня, 15:01
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43-річна Емма Гемінґ-Вілліс зізналась, що її здоров'я похитнулося після діагностування хвороби у чоловіка
Емма Гемінґ поскаржилась на проблеми зі здоров'ям
Емма Гемінґ поскаржилась на проблеми зі здоров'ям

Навесні сім'я Брюса Вілісса зробила шокуюче зізнання - у кінозірки виявили серйозне захворювання, яке позбавляє здатності спілкуватися. Через це він вимушений завершити кар'єру.

Брюс Вілліс не залишився самотнім. З актором постійно перебувають його найрідніші люди, які підтримують та дбають про нього.

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Дружина 67-річного артиста Еммі вперше зізналась, що її психічне здоров'я погіршилось після діагностування недуги у коханого, про це повідомляє The Bump. Як пояснила жінка, вона постійно дбає про Брюса та дітей, а про себе забула.

Брюс та Емма виховують двох доньок
Брюс та Емма виховують двох доньок

Мені щодня важко виділяти час для себе. Я ставлю потреби своєї сім'ї вище за свої власні, що, як я виявила, не робить мене героєм. Така кількість турботи про всіх у моїй родині позначилася на моєму психічному здоров'ї та загальному стані здоров'я, і це не допомогло нікому з нас, – пояснила вона.

Як поділилась дружина Вілліса, з часом вона все-таки вирішила намагатися більше часу приділяти собі.

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Хтось недавно сказав мені, що, коли ти надто дбаєш про когось, то ти в кінцевому підсумку недостатньо піклуєшся про себе. Це зупинило мене на шляху і справді резонує зі мною. Я не дуже дбала про себе, але я знаю, що я маю деякі основні базові потреби, які є обов'язковими, наприклад, насамперед фізичні вправи, – розповіла Емма.

Ексмодель переконана, що важливо знайти ту одну річ, яка змушує почуватися добре, і вже відштовхуватися від неї.

Коротко про Еммі Хемінг та Брюса Вілліса

Актор та ексмодель одружені вже 13 років. Пара зіграла весілля в березні 2009 року. До речі, Емма молодша за Брюса на 23 роки.

У подружжя є дві доньки – 10-річна Мейбел та восьмирічна Евелін. Сім'я живе в Ньо-Йорку, в квартирі поруч з Центральним парком.

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Актор та його сім'я
Актор та його сім'я

До слова, колишня дружина актора Демі Мур і старші дочки – Румер, Скаут і Таллула в прекрасних стосунках із Брюсом, Еммою та дівчатками. Вони часто збираються разом на свята. А два роки тому навіть усі разом пересиджували карантин у маєтку Демі в Айдахо.

Раніше донька Брюса Вілліса та Демі Мур подякувала фанатам тата за підтримку.

Також ми писали, що 10-річна спадкоємиця "Міцного горішка" сфотографувала батьків під час сімейної прогулянки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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