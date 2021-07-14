Учасниця Spice Girls Емма Бантон вийшла заміж за батька своїх дітей через 23 роки після знайомства

Британська співачка і екс-солістка Spice Girls Емма Бантон вийшла заміж за свого коханого, британського співака Джейда Джонса. За довгі роки спільного життя у пари народилося двоє дітей

Емма Бантон вийшла заміж за батька своїх дітей / Фото: instagram.com/emmaleebunton

Радісною новиною про весілля 45-річна Емма Бантон поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зірка опублікувала весільне фото, на якому вона позує з коханим, батьком своїх дітей, а тепер ще й чоловіком, 42-річним Джейд Джонсом.

Містер і Місіс Джонс, – лаконічно підписала знімок Емма.

Ще один кадр з'явився на сторінці фотографа Ендрю Тіммса, який опублікував фото пари в повний зріст.

Джейд Джонс і Емма Бантон / Фото: instagram.com/timmsy

Емма вбралася в білосніжну сукню завдовжки трохи вище коліна з довгим шлейфом, а Джейд одягнув стильний піджак Gucci, світлі брюки і капелюх.

Емма не робила яскравий макіяж, підкресливши свою природну красу, яка зараз, до речі, в моді. В Україні цей тренд теж здобуває популярність. Наприклад, недавно в центрі столиці з'явилися портрети українок без макіяжу.

Емма і Джейд побралися ще в 2011 році. Однак тоді артистка стверджувала, що не хоче виходити заміж тільки заради того, щоб підтвердити надійність союзу з коханим. Варто зазначити, що протягом 23 років з моменту знайомства закохані то розлучалися, то відновлювали стосунки. Останні 17 років пара живе в любові і гармонії і виховує двох синів – майже 14-річного Бо і 10-річного Тейта.

Емма Бантон з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/emmaleebunton

У коментарях закоханих привітали їхні друзі, колеги і підписники. Багато хто досі в шоці від новини, адже мало хто міг подумати, що Емма і Джейд вирішать пов'язати себе узами шлюбу через довгі роки спільного життя:

Стривайте, що?

А-а-а-а, вітаю! Які чудові новини!

Не може бути, я так рада за вас обох!

Стривайте, вони разом більше 20-ти років, я думав, що вони вже одружені.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Гвен Стефані і Блейк Шелтон таємно одружилися. Ми також повідомляли, що актор Тарас Цимбалюк одружився вдруге.

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