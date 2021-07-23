Учасник Чайфа потроллив російські ЗМІ: саме він "вигнав" з дому дружину, яка побила сина П'єхи

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що чоловік жінки, що побила сина Стаса П'єхи, вигнав її з дому. Виявилося, що журналісти випадково додзвонилися не йому, а Володимиру Бігунову з гурту "Чайф"

Володимир Бігунов розіграв журналістів, які помилково зателефонували йому / Фото: instagram.com/chaif_band

Про цю ситуацію стало відомо на сторінці гурту "Чайф" в Instagram. Там учасники легендарного колективу присоромили журналістів за те, що ті не перевірили контакти, переплутавши номер телефону Владислава Безбородова, чоловіка ізбівшей сина П'єхи жінки , і додзвонилися Бігунову.

Бігунову дзвонять із запитаннями футбольному судді Владиславу Безбородову, як би дивно це не звучало. Переконати журналістів, що вони дзвонять не тій людині, немає ніякої можливості. Пряме заперечення тільки підбадьорює їх. Найжахливіше, що у відвертий троллінг, в якому наш Бігунов фахівець, журналісти теж повірили! – пишуть учасники "Чайф".

З'явилася нова інформація про жінку, яка побила сина Стаса П'єхи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Музиканти порадили журналістам ретельно перевіряти базу контактів і імена.

Телефонуйте прес-секретарю або представнику персони. Дайте нам можливість дійсно поважати вас, а не тільки заради ввічливого фігурального вислову, – написали артисти.

Зазначимо, що раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Безбородов після конфлікту нібито вигнав свою дружину з дому. Виявилося що такий фейк поширював Бігунов.

Нагадаємо, інцидент з сином Стаса П'єхи стався в котеджному селищі недалеко від Санкт-Петербурга, де відпочивала ексдружина співака з їхнім спільним сином. У сусідній будинок заїхала дружина футбольного арбітра Владислава Безбородова Ірина з дітьми. Петя подружився з одним із сусідських дітей.

Ірині не сподобалася ця дружба, і вона заборонила синові Стаса П'єхи спілкуватися з її дітьми. Хлопчик образився і проткнув надувний басейн Безбородова. Цей вчинок розлютив дружину Безбородова, і вона підняла руку на Петю і його бабусю. Хлопчик отримав численні травми.

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