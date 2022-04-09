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Віллу Сміту на 10 років заборонили відвідувати церемонію Оскар

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 13:08
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Історія з невдалим жартом Кріса Рока та відповіддю Вілла Сміта отримала несподівану кінцівку
Віллу Сміту заборонили з'являтися на "Оскарі"
Віллу Сміту заборонили з'являтися на "Оскарі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступні десять років Вілл Сміт не зможе потрапити на церемонію "Оскар". Хоча, дуже сумніваємося, що він цього захоче після того, що сталося.

Нагадаємо, 27 березня на 94-й церемонії вручення кінопремії Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року, який невдало пожартував над дружиною Сміта, акторкою Джадою Пінкетт-Сміт – вона поголилася налисо через алопецію.

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Джада Пінкет-Сміт бореться із хворобою вже кілька років
Джада Пінкет-Сміт бореться із хворобою вже кілька років / Фото: instagram.com/willsmith

Через це кіноакадемія винесла вирок Віллу та заборонила йому з'являтися на церемонії до 2032 року включно, пише СNBC.

Правління ухвалило, що протягом 10 років, починаючи з 8 квітня 2022 року, містеру Сміту не буде дозволено відвідувати будь-які заходи чи програми Кіноакадемії особисто чи віртуально, – йдеться у заяві президента академії Девіда Рубін.

Вілл Сміт погодився із цим рішенням. Раніше він також вибачився перед Крісом Роком за свою витівку.

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Ба більше, знаменитий актор ухвалив рішення самостійно залишити лави Кіноакадемії, відмовившись від членства. Цікаво, що цього року, на цій церемонії, Вілл отримав свою першу статуетку "Оскар" в категорії "Найкращий актор року".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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