Україна – моя друга половина! Гурт Ногу свело! випустив трек на підтримку українців (відео)

Російський гурт "Ногу свело!" представив нову пісню, яку присвятив Україні та її протистоянню російській агресії

Гурт "Ногу свело!" випустив пісню "Україна"/ Фото: instagram.com/max_pokrovskiy

Музиканти гурту "Ногу свело!" продовжують демонструвати свою солідарність з народом України. Після треку, що висміює російську пропаганду, фронтмен гурту Максим Покровський презентував ще одну пісню, цього разу присвячену Україні.

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У пісні, яка символічно вийшла в день Росії, співається про війну в Україні та безжалісність кривавого диктатора, який уявив себе божеством. Також у тексті Покровський згадав міста-герої Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.

Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз у цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає лише Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде гаразд, – написав на своїй сторінці у Instagram Покровський.

Нагадаємо, що гурт "Ногу свело!" раніше виступав в окупованому Криму, за що його учасників було внесено до списку "Миротворця". Проте на початку війни лідер гурту Максим Покровський заявив, що вважає Крим офіційною територією України. Також з політичних причин уже кілька років колектив переважно живе та працює в США.

Раніше український гурт Dakh Daughters зібрав 1 млн доларів на концерті Шона Пенна в Лос-Анджелесі.