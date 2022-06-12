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Україна – моя друга половина! Гурт Ногу свело! випустив трек на підтримку українців (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 червня, 13:55
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Російський гурт "Ногу свело!" представив нову пісню, яку присвятив Україні та її протистоянню російській агресії
Гурт "Ногу свело!" випустив пісню "Україна"/ Фото: instagram.com/max_pokrovskiy
Гурт "Ногу свело!" випустив пісню "Україна"/ Фото: instagram.com/max_pokrovskiy

Музиканти гурту "Ногу свело!" продовжують демонструвати свою солідарність з народом України. Після треку, що висміює російську пропаганду, фронтмен гурту Максим Покровський презентував ще одну пісню, цього разу присвячену Україні.

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У пісні, яка символічно вийшла в день Росії, співається про війну в Україні та безжалісність кривавого диктатора, який уявив себе божеством. Також у тексті Покровський згадав міста-герої Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.

Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз у цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає лише Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде гаразд, – написав на своїй сторінці у Instagram Покровський.

Нагадаємо, що гурт "Ногу свело!" раніше виступав в окупованому Криму, за що його учасників було внесено до списку "Миротворця". Проте на початку війни лідер гурту Максим Покровський заявив, що вважає Крим офіційною територією України. Також з політичних причин уже кілька років колектив переважно живе та працює в США.

Раніше український гурт Dakh Daughters зібрав 1 млн доларів на концерті Шона Пенна в Лос-Анджелесі.

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Марія Коробова
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