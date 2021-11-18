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Помер актор із Нічної варти Ігор Савочкін

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 16:35
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Знаменитого російського актора не стало у віці 58 років. Напередодні його госпіталізували з болями у спині
Ігор Савочкін помер 17 листопада у віці 58 років.
Ігор Савочкін помер 17 листопада у віці 58 років. / Фото: isavochkin

Російський актор театру і кіно Ігор Савочкін помер 17 листопада. Про трагедію повідомила блогерка Алеся Казанцева. Причина смерті наразі не відома.

За даними Mash, актор помер через проблеми з печінкою. Зазначається, що Савочкін також мав онкологічне захворювання. 10 листопада його доставили до лікарні через сильний біль у спині і зробили операцію.

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Ігор Савочкін: коротка біографія

Майбутній актор народився 14 травня 1963 року в Саратовській області у сім'ї вчительки та працівника культури. У юнацькомцу віці він займався у театральній студії, але професійною акторською кар'єрою зацікавився не одразу.

Спершу він випустився з інституту механізації сільського господарства, а потім вступив на театральний факультет Capaтовської державної концепції імені Собінова.

Його одразу запросили до московського театру "На дошках" під керівництвом Сергія Кургіняна. Савочкін, довго не думуючи, перебрався до столиці.

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Фото: Скріншот YouTube

Початок 90-х був не найкращим часом для театрального життя, тому Ігореві спочатку було несолодко. Грошей не вистачало, тож йому доводилося підробляти таксистом, продавцем і навіть сторожем на цвинтарі. Також він іноді пиячив.

Ігор Савчокін: Фільмографія

У кіно Савочкін дебютував у 1992 році, зігравши крихітну роль у картині "Якби знати…". Потім був невеликий епізод у фільмі "Троцький" і після цього настала майже семирічна перерва.

Він повернувся до Саратова, влаштувався диктором на місцеву радіостанцію, а незабаром познайомився з режисером, який запросив його на роботу до своєї компанії "Базелевс". Там Ігор спочатку озвучував рекламні ролики, займався постпродакшном.

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У 2000 році актор повернувся на екрани. Він зіграв самого себе у фільмі "Наші 90-ті". Наступною роботою стала невелика роль Інквізитора у масштабному фентезі "Нічна варта", яка стала справжньою сенсацією того часу.

Персонаж Максим Іванович у фільмі "Нічна варта". Фото: Скріншот з YouTube

Савочкін регулярно з'являвся у ролях злочинців та суворих військових. Глядачам добре знайомі його роботи в таких картинах: "Жесть" (2006), "Адмірал" (2008), "Диверсант" (2007), "Дім" (2011).

Зустрічаються у фільмографії актора й комедійні проєкти: "Ялинки-3" та "Домашній арешт". Сам актор вважав своєю найкращою роботою роль Толяна у серіалі "Громови" – персонаж вийшов неоднозначним, у ньому є світла та темна сторони, він страждає від самотності.

Персонаж Толян у серіалі "Громови". Фото: Скріншот з YouTube

В "Іронії долі. Продовження" Савочкін грав прикордонника Миколу та знімався зі своїм собакою Джимом. Серед інших цікавих проєктів – "Журів", "Банди", "Метод" та інші.

Персонаж Славік у фільмі "Метод". Фото: Скріншот з YouTube

У 2020 року Ігор Савочкін з'явився одразу в кількох картинах. Це фільм "До самого сонця", короткометражки "Грай для кожного" та "Листи". В останній стрічці чоловік виконав головну роль.

Ігор Савочкін зіграв у понад 70 картинах. Фото:instagram/ivan.sadovnikov

Паралельно артист набув популярності як телеведучий. З 2014 до 2015 року він вів публіцистичну передачу "Теорія змови".

Ігор Савочкін: особисте життя

Ігор Савочкін був одружений з Катериною Маракуліною. Актор познайомився з майбутньою обраницею на зйомках картини "Наші 90-ті". Тоді йому було 36 років і він закохався з першого погляду. Дружина молодша на шість років. Дітей пара не мала, хоча подружжя планувало стати батьками.

Ігор Савочкін та його дружина Катерина.
Ігор Савочкін та його дружина Катерина. / Фото: Aleksander Doronowicz

Катерина теж причетна до кіносвіту – вона працює виконавчим продюсером у режисера Андрія Звягінцева. Вільний час подружжя проводило на дачі, де Ігор полюбляв збирати гриби.

До зустрічі з дружиною в Савочкіна траплялися романи, але вони були несерйозними. Артист зізнавався, що все життя був шалено закоханий у Катю.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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