Помер актор Кеннет Велш, який зіграв у "Авіаторі" та "Твін Пікс"

Канадський актор Кеннет Велш пішов з життя у віці 80 років. Він запам'ятався глядачам своїми ролями у кіно та серіалах

Помер актор Кеннет Велш / Фото: Getty Images

Канадський актор Кеннет Велш пішов із життя 6 травня у віці 80 років. Про смерть актора повідомила партнер агентства Гері Годдарда, Пем Вінтер, пише CBC.

Кен був одним з найбільших акторів Канади, що зіграв сотні ролей, що запам'ятовуються, за десятиліття. Його сильно не вистачатиме. Наші співчуття його близьким, – написали в Twitter -акаунті організації ACTRA Toronto.

ACTRA Toronto is extremely saddened today the passing of Kenneth Welsh. Ken був одним з Canadas all-time великих творців, з багатьма memorable roles spanning decades. He will be greatly missed. Ваші condolences to his loved ones. pic.twitter.com/SqcV3Wmhqk - ACTRA Toronto (@ACTRAToronto) May 6, 2022

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Кеннет Велш присвятив все своє життя акторській кар'єрі та зіграв сотні ролей у кіно, на телебаченні та в театрі.

Глядачам канадський актор міг запам'ятатися за роль доктора Томас Хепберн у фільмі "Авіатор", а також ролі Доктора Ватсона у канадській версії історії про Шерлока Холмса.

Також Велш зіграв роль Віндома Ерла у легендарному містично-детективному серіалі "Твін Пікс" режисера Девіда Лінча.

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Раніше стало відомо, що з життя пішов американський актор із легендарного серіалу "Друзі" Майк Хагерті.