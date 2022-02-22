Помер актор Олег Вавілов – зірка телепередачі "Кабачок 13 стільців"

Радянського та російського артиста не стало 22 лютого у віці 72 років

На 72-му році життя помер Олег Вавілов. / Фото: kino-teatr.ru

Про смерть Олега Вавілова повідомив сайт "Театр Сатири". Олег Михайлович був заслуженим артистом РРФСР, народним артистом Росії, зіркою гумористичної телепередачі "Кабачок "13 стільців".

Про причини смерті Олега Вавілова наразі не відомо. Зазначається, що про місце та час прощання буде оголошено пізніше.

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Біографія Олега Вавілова

Артист народився в Термезі, Узбекистан, 8 січня 1950 року в сім'ї військовослужбовця, повідмляє "Вікіпедія".

У 1967 році він вступив до ГІТІС ім. Луначарського. Дипломними роботами актора стали ролі у виставах "Одруження" Миколи Гоголя та "Платон Кречет" Корнійчука.

Кадр з фільму

Грав у казанському БДТ ім. Качалова, московському ТЮГу, Театрі на Малій Бронній, театрі "У Нікітських воріт", "Сфері" та театрі "Модерн". З 2004-го перебував у трупі Театру Сатири.

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У 1976 році Олег Михайлович дебютував у кіно. Він зіграв роль ординарця Альоші у фільмі "Псевдонім: Лукач". Через рік артист зіграв одну зі своїх найзнакових ролей — роль Юри у фільмі "Дивна жінка". Усього на рахунку Вавілова понад 50 ролей та кілька престижних нагород, включаючи приз "Кришталева троянда" та премію "Чайка".

Також актор знімася у сатиричній передачі "Кабачок "13 стільців".

Нагадаємо, днями раніше стало відомо про смерть знаменитого актора та режисера Бориса Невзорова