Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер актор серіалу "Клан Сопрано". Останні дні він провів у будинку для літніх людей

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 10:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський артист Тоні Сіріко пішов з життя у віці 79 років. Що відомо про кінозірку, чому він сидів за ґратами і який синдром у нього виявили – "Сьогодні" розкаже
Помер актор Тоні Сіріко
Помер актор Тоні Сіріко / Фото: Колаж: Сьогодні

Невдовзі після смерті легендарного режисера "Клан Сопрано" Пітера Богдановича пішов з життя й актор серіалу Тоні Сіріко. Він зіграв персонажа Полі Галтієри.

Тоні Сіріко помер у будинку для літніх людей у штаті Флорида. Йому було 79 років. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Реклама

Причини смерті зірки "Клан Сопрано" не розголошуються. Відомо, що в останні роки він страждав на деменцію (синдром, ознаки якого – зниження пам'яті, уваги, здатності приймати рішення та інших когнітивних функцій).

Тоні Сіріко страждав на деменцію
Тоні Сіріко страждав на деменцію / Фото: Pinterest

Що відомо про Тоні Сіріко

Тоні Сіріко (повне ім'я – Дженаро Ентоні Сіріко-молодший) народився 29 липня 1942 року у Брукліні (США) в італійській родині.

Реклама

У молоді роки Тоні був власником дискотеки на Манхеттені. Його підозрювали у зберіганні наркотиків. Пізніше Сіріко був визнаний винним у скоєнні кількох злочинів. Його 28 разів арештовували, у тому числі за хуліганство, напади, грабіж, незаконне зберігання зброї та інше.

Окрім того, майбутній актор був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення, з яких відсидів 20 місяців у Сінг-Сінгу (в'язниця з максимально суворим режимом у місті Оссінінг, Нью-Йорк).

Про той період свого життя Сіріко розповів у документальному фільмі 1989 року "Великий вибух" режисера Джеймса Тобака.

Реклама

У середині 70-х років чоловік став актором, надихнувшись відвідинами курсів акторської майстерності під час відбування ув'язнення. Ставши актором, Сіріко перестав мати проблеми із законом.

Кадр з "Клан Сопрано"
Кадр з "Клан Сопрано" / Фото: Скріншот із відео

За своє життя Тоні зіграв у понад 40 проєктах, серед яких: "Хрещений батько-2", "Готті", "Свідок проти мафії", "Клан Сопрано" (1999-2007), "Чак", "Славні хлопці" та інші.

Кадр з "Хрещеного батька-2"
Кадр з "Хрещеного батька-2" / Фото: Скріншот із відео

Днями також стало відомо про смерть зірки серіалу "Твін Пікс", який зіграв Гарольда Сміта – Ленні фон Долена.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти