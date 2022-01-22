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Помер Арніс Ліцитіс, зірка серіалів "Ранетки" та "В'язень замку Іф"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 09:14
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Доводиться публікувати невтішні новини. Помер Арніс Ліцитіс, відомий латвійський актор, який зіграв у багатьох відомих фільмах. Непрості подробиці читайте далі
Знаменитий актор Арніс Ліцитіс помер...
Знаменитий актор Арніс Ліцитіс помер... / Фото: открытые источники

Як повідомляє агентство Delfi, помер Арніс Ліцитіс, відомий латвійський актор. Йому було 76 років.

Непросту новину підтвердив новину його друг, спортивний фотограф Зигізмундс Залманіс Facebook:

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Арніс Ліцітіс помер у віці 76 років...
Арніс Ліцітіс помер у віці 76 років... / Фото: Facebook

Прекрасний актор, мила і приємна людина і, нарешті, мій друг Арніс Ліцитіс покинув нас. Мені важко про це говорити... Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно,

- написав Залманіс у Facebook.

Причина смерті Арніса Ліцитіса поки що не уточнюється.

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Арніс Ліцитіс помер на 77-му році життя
Арніс Ліцитіс помер на 77-му році життя / Фото: открытые источники

Арніс Ліцитіс: коротка біографія

Арніс Ліцитіс – латвійський актор театру та кіно. Він народився 8 січня 1946 року у Ризі. Навчався на заочному відділенні театрального факультету Латвійської державної консерваторії, а потім розпочав роботу у Драматичному театрі, Валмієрському драматичному театрі, а також у Молодіжному та Ризькому російському театрі імені Михайла Чехова.

У кіно він почав зніматися з 1965 року і на цій ниві досяг успіху одразу в кількох країнах: Латвії, Росії, Україні, Молдові, Білорусі та Литві. Пік його кіношної кар'єри посідає 80-ті роки.

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Кар'єра Ліцитіса налічує понад сотню ролей. Ви могли бачити актора в таких фільмах і серіалах: "Мушкетери двадцять років по тому", "В'язень замку Іф", "Злодії в законі", "Багач, бідняк", "Важко бути Богом", "Визнати винним" , "Загублений у Сибіру", "Ранетки".

Він вважався чи не єдиним актором латиського походження, який зіграв у безлічі радянських та російських фільмів без переозвучки, бо досконало володів російською мовою.

Останні роки життя актор провів, як пенсіонер, але якщо надходили пропозиції щодо роботи та здоров'я дозволяло — він погоджувався.

Щодо особистої сфери, незважаючи на бурхливі романи, Арніс Ліцитіс так жодного разу не одружився і не став батьком.

Арніс Ліцітіс зіграв в більше ніж 100 фільмах
Арніс Ліцітіс зіграв в більше ніж 100 фільмах / Фото: открытые источники

Співчуваємо...

Нагадаємо, цього тижня не стало Гаспара Ульєля.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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