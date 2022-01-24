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Помер дизайнер Тьєррі Мюглер

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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24 січня, 07:39
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Французький модельєр, фотограф та засновник будинку моди Mugler було 73 роки
Новину про смерть дизайнера підтвердили його рідні
Новину про смерть дизайнера підтвердили його рідні / Фото: Getty Images

Новина про смерть дизайнера з'явилася на його офіційних сторінках у соцмережах.

Зі скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року

Що відомо про Тьєррі Мюглера

Тьєррі Мюглер народився в Страсбурзі в грудні 1948 року. Коли йому було 20 років, він переїхав до Парижа та завивав власний лейбл "Cafe de Paris", а через рік заснував будинок Thierry Mugler.

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Працював як художник по костюмах для театру та кіно. Він створив чорну сукню, в якій Демі Мур знялася у фільмі "Непристойна пропозиція".

/ Фото: скріншот

Співпрацював із Джорджем Майклом, у якого у 1992 році виступав режисером під час створення кліпу на пісню "Too Funky". У 2009 році став персональним стилістом Бейонсе.

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Свого часу вбрання від Тьєррі Мюглера носили Мадонна, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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