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Помер Джеймс Каан – зірка культового фільму "Хрещений батько"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 липня, 07:27
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Відомий актор помер у Лос-Анджелесі. Він прославився завдяки ролі Сантіно Корлеоне в мафіозній епопеї. Що відомо про Каана та які причини смерті – дізнайтесь у матеріалі
Джеймс Каан пішов з життя у 82 роки
Джеймс Каан пішов з життя у 82 роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Актор Джеймс Каан помер у США. Йому було 82 роки. Він відомий кіноманам насамперед за роллю Сантіно Корлеоне – старшого сина мафіозного дона Віто Корлеоне у "Хрещеному батькові".

Про трагедію йдеться у заяві, опублікованій на сторінці Каана у Twitter. Причину смерті зіркового батька п'ятьох дітей не розголошують.

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З глибоким сумом ми повідомляємо, що Джиммі залишив нас 6 липня. Його сім'я цінує прояви любові та щирі співчуття і просить вас продовжувати поважати їхнє приватне життя в цей складний період, – йдеться в повідомленні.

Скриншот Twitter

Що відомо про Джеймса Каана?

Актор народився 26 березня 1940 року в Нью-Йорці у сім'ї єврейських іммігрантів з Німеччини. Він почав вивчати акторську майстерність, будучи студентом університету Хофстра. До речі, одним із його одногрупників був режисер Френсіс Форд Коппола.

Першу роль зіграв у 1963 році у фільмі режисера Біллі Уайлдера "Ніжна Ірма". Прославився на весь світ після ролі Сантіно Корлеоне в оскароносноій кінострічці Френка Форда Копполи "Хрещений батько".

Кадр з фільму "Хрещений батько"
Кадр з фільму "Хрещений батько" / Фото: Pinterest

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Окрім кінокар'єри, Джеймс Каан був майстром бойових мистецтв. Він учень володаря 10 дано Такаюкі Куботи.

Також актор грав у таких проєкта: "Подорож у Шайло", "Роллербол", "Міст надто далеко", "Мізері", "Пральник" та "Кримінальна фішка від Генрі".

Джеймс Каан
Джеймс Каан / Фото: Скріншот із відео

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Джеймс Каан був номінований на премії "Оскар", "Еммі", "Золотий глобус", а також був лауреатом премії "Сатурн".

Він чотири рази був одружений, зокрема і з ексдівчиною Елвіса Преслі Шейлою Райан. У актора є п'ятеро дітей.

Раніше ми писали, що пішов з життя зірка фільму "Чоловік та жінка" Жан-Луї Трентіньян. Актор був французьким призером двох найбільших світових кінофестивалів — Канського та Берлінського.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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