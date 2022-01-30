Помер відомий режисер та актор Віктор Мережко

Народний артист помер у віці 84 років

Віктор Мережко помер на 85-му році життя / Фото: Facebook

Сьогоднішній день розпочався зі звістки про смерть Леоніда Куравльова. Увечері з'явилася інформація про те, що помер народний артист Росії, режисер та актор Віктор Мережко. Йому було 84 роки.

Кончину Мережка підтвердили в Спілці кінематографістів Росії, пише ТААС.

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Що стало причиною смерті Віктора Мережка – наразі невідомо. У 2017 році його було госпіталізовано з підозрою на інсульт.

Мережко зняв близько десятка фільмів, серед яких "Самотність кохання", "Червона кімната", "Сонька Золота Ручка". Він також написав сценарії до більш ніж 50 фільмів та мультфільмів.

Мережко та Україна

1952 року сім'я Мережко переїхала до України. Майбутній драматург вивчив українську мову та закінчив українську школу. Він намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, та провалив вступні іспити.

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Зрештою він закінчив Львівський поліграфічний інститут у Львові, а потім – сценарний факультет ВДІКу.

У 2014 році Віктор Мережко зайняв проросійську позицію та підтримав окупацію Криму. Режисер також стверджував, що американці хочуть "розсварити російський та український народи".

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