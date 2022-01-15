Помер оскароносний режисер та представник французької нової хвилі кіно Жан-Жак Бенекс

Бенекс помер на 76-му році життя після тривалої хвороби

Помер французький режисер Жан-Жак Бенекс / Фото: imdb.com

Жан-Жак Бенекс, як повідомляє Франція 24, помер у своєму будинку в Парижі. Причиною смерті знаменитого сценариста та продюсера стала лейкемія.

Хто такий Жан-Жак Бенекс

Французький кінорежисер (разом із Леосом Караксом та Люком Бессоном) був головним представником "Найновішої нової хвилі" – це такий напрямок французького кінематографу 80-х і початку 90-х років.

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Відомим він став у 1980-х роках. Бенекс зняв фільм "37,2º вранці", який був номінований на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", а також картини "Місяць у стічній канаві", "Діва" та "Острів мастодонтів".

Режисер Жан-Жак Бенекс / Фото: imdb.com

У нього знімалися такі знамениті французькі актори, як Жерар Депардьє, Ів Монтан, Беатріс Даль та Рішар Боренже.

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Жан-Жак Бенекс також обіймав посаду президента Асоціації письменників, режисерів та продюсерів.

Раніше повідомлялося про смерть першого темношкірого володаря премії "Оскар" Сідні Пуатьє.