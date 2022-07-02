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Помер засновник "Чебурашки" та "38 попугаїв" Леонід Шварцман

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 липня, 16:25
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Російського мультиплікатора та художника-постановника не стало у віці 101 року. Що відомо про Шварцмана та над якими мультфільмами він працював – читайте у матеріалі
Леонід Шварцман помер у віці 101 року
Леонід Шварцман помер у віці 101 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні стало відомо про смерть радянського та російського мультиплікатора Леоніда Шварцмана. Він не дожив до свого 102 року народженн два місяці. Про трагедію культурного діяча пише Telegam-канал Mash, посилаючись на працівників "Союзмультфільму".

Які причини смерті Леоніда Шварцмана – наразі не відомо.

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Що відомо про Леоніда Шварцмана

Режисер-мультиплікатор народився 30 серпня 1920 року у Мінську. Батько його був литовцем, а мати – білорускою.

Підлітком Леонід переїхав до РФ. З 1948 року працював на кіностудії "Союзмультфільм".

Шварцман був художником-постановником та режисером-мультиплікатором багатьох радянських мультфільмів. Серед його робіт – "Червоненька квіточка", "Золота антилопа", "38 попугаїв", "Снігова королева", "Кошеня на ім'я Гав", "Дядя Стьопа – міліціонер", серія "Мавпочки".

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Як художник-постановник він брав участь у створенні візуального образу Чебурашки для мультфільму Романа Качанова "Крокодил Гена" у 1969 році.

Мультиплікатор брав участь у створенні Чебурашки
Мультиплікатор брав участь у створенні Чебурашки / Фото: Mash

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про смерть соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова. Похорон артиста відбувся у Москві. Як пройшла церемонія прощання – дивіться у матеріалі.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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