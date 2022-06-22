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Помер П'єр Нарцис: "шоколадний заєць" не переніс операцію

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 червня, 11:50
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Зірка "нульових" П'єр Нарцис помер на 46-му році життя. Причину смерті розкрила 17-річна донька російського виконавця
Помер П'єр Нарцис/ Фото: instagram.com/pierrenarciss
Помер П'єр Нарцис/ Фото: instagram.com/pierrenarciss

Сьогодні стало відомо про смерть російського співака камерунського походження П'єра Нарциса(Мудіо Мукуто П'єр Нарцис Де Наполі Де Суза – справжнє ім'я). Співаку було 45 років.

Про смерть артиста повідомила його 17-річна донька Кароліна-Крістель Калачова на своїй сторінці в Instagram. Дівчина поділилася відео з батьком та написала зворушливий пост про нього.

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Тато – це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поряд зі мною не буде… але я сподіваюся, що в нього все буде добре і в раю, і в подальшому житті. Я відпускаю його з чистою совістю, з чистим серцем, із чистою душею. Я спокійна за нього, – написала Кароліна-Крістель. \

Також, як повідомила дочка співака російським ЗМІ, причиною його смерті стала невдала операція на нирках.

Нагадаємо, що широку популярність П'єр Нарцис отримав після своєї участі у російській версії шоу "Фабрика зірок-2". Головним хітом виконавця стала пісня "Шоколадный заяц", яка у "00-х" звучала по всіх радіостанціях та на ТБ.

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Ім'я співака неодноразово з'являлося у скандальних статтях ЗМІ. П'єр зраджував свій дружині Валерію Качалову, що і стало причиною їхнього розлучення. Крім того, у 2017 році стало відомо, що Нарцис побив свою коханку, радіоведучу Маріанну Суворову.

Раніше стало відомо, що з життя пішов зірка фільму "Чоловік та жінка" Жан-Луї Трентіньян.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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