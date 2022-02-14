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Помер режисер фільму "Мисливці за привидами" Айван Райтман

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 10:04
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Про смерть відомого режисера повідомила його родина
Айван Райтман помер у США
Айван Райтман помер у США / Фото: Getty Images

Айван Райтман помер уві сні у своєму будинку в Монтесіто, Каліфорнія. Йому було 75 років.

Наша сім'я сумує за несподіваною втратою чоловіка, батька та дідуся, який навчив нас завжди шукати чарівництво в житті. Ми втішаємось тим, що його режисерські роботи принесли сміх і радість незліченній кількості людей у всьому світі. Ми сумуємо, але сподіваємось, що ті, хто знав його за фільмами, завжди пам'ятатимуть про нього, – цитує сім'ю режисера. Associated Press.

Айван Райтман
Айван Райтман / Фото: Getty Images

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Айван Райтман народився 1946 року в Чехословаччині, через деякий час його родина переїхала до Канади.

Кар'єра Айвана в кіно розпочалася наприкінці 1960-х із короткометражного фільму Orientation. На початку 70-х вийшов його перший повнометражний художній фільм "Руда леді". Режисер відомий за такими фільмами, як "Мисливці за привидами", "Близнюки" та "Шість днів, сім ночей".

Раніше стало відомо про смерті актриси Євгенії Брик . Російській артистці було 40 років.

Еліна Пелешенко
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