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Помер режисер легендарного серіалу "Рабиня Ізаура"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 20:26
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У віці 88 років пішов із життя один із творців культового бразильського телесеріалу "Рабиня Ізаура" Мілтон Гонсалвеш

Бразильський актор та режисер Мілтон Гонсалвеш помер у понеділок, 30 травня. Про смерть кінодіяча широкому загалу стало відомо лише в середу, 1 червня.

Як повідомив телеканал Globo, з яким довгий час тісно співпрацював режисер, повідомив, що Гонсалвеш пішов із життя у себе вдома. Причиною смерті режисера стали наслідки ішемічного інсульту, перенесеного ще два роки тому.

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Гонсалвеш прославився на весь світ завдяки серіалу "Рабиня Ізаура". Бразильська мелодрама стала дуже популярною не лише на його батьківщині, а й далеко за її межами. Велику увагу серіал отримав на пострадянському просторі.

Кадр із телесеріалу "Рабиня Ізаура"

Крім того, Гонсалвеш займався й акторською кар'єрою. На рахунку актора десятки ролей у кіно, серіалах, а також на театральній сцені.

Режисера називали одним із найвпливовіших афроамериканських діячів культури. Він боровся за права темношкірих та активно займався цивільною діяльністю.

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У Гонсалвеша залишилося дружина Ода, а також троє дітей – дві дочки та син, Маурісіо, який пішов стопами свого батька і теж займається акторською діяльністю.

Раніше стало відомо, що з життя пішов актор Кеннет Велш, який зіграв у "Авіаторі" та "Твін Пікс".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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