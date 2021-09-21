Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Інтерв'ю Пустовіта

Тізер кліпу Лорак

"Еммі"-2021

Зізнання Фагота

Кондратюк vs Успенська

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер Річард Баклі – чоловік дизайнера Тома Форда

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 14:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У віці 72 років пішов з життя Річард Баклі, модний журналіст і чоловік американського дизайнера Тома Форда. Пара була разом 35 років
Помер чоловік Тома Форда, Річард Баклі
Помер чоловік Тома Форда, Річард Баклі / Фото: Getty Images

Річард Баклі помер у неділю, 19 вересня, але про це стало відомо лише сьогодні. Як повідомляє People з посиланням на представників Тома Форда, чоловік пішов з життя "з природних причин після тривалої хвороби".

З великим сумом Том Форд оголошує про смерть свого коханого чоловіка Річарда Баклі, з яким вони прожили разом 35 років, – говориться в заяві.

Річард Баклі та Том Форд
Річард Баклі та Том Форд / Фото: Getty Images

Реклама

Річард помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ним були Том і їхній син Джек.

60-річний Форд познайомився з Баклі в 1986 році на показі мод. Тоді Тому Форду було 25 років, він очолював будинок Gucci, а 38-річний Річард Баклі був головним редактором Vogue Hommes International.

В 2021 році сурогатна мати народила Тому і Річарду сина. Хлопчика назвали Джеком. У 2014 році пара одружилася.

Баклі побудував успішну кар'єру журналіста, яка почалася в журналі New York Magazine в 1979 році. Він також співпрацював і з іншими популярними виданнями, зокрема з Women's Wear Daily і Vanity Fair.

Реклама

Відомо, що в 1989 році йому було поставлено діагноз – рак горла. Але в той момент Річард переніс успішну операцію і зміг побороти хворобу. Чи стала вона причиною його смерті, в повідомленні сім'ї не уточнюється.

Інші новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти