Помер садівник Рамон з серіалу Дикий Ангел від ускладнень COVID-19

Кілька місяців тому італо-аргентинський актор і співак Джино Ренні був госпіталізований в одну з аргентинських лікарень. У Джино підтвердили COVID-19, який протікав нелегко

Помер актор Джино Ренні / Фото: Pinterest, Imdb.com

Смерть Джино Ренні настала вчора, 1 серпня, після декількох місяців боротьби з хворобою і лікування двобічної пневмонії. Зірці серіалу "Дикий ангел" було 78 років.

Про смерть актора повідомили його близькі, передає Then24. Зазначається, що коронавірус в актора протікав у важкій формі. Після госпіталізації зірку перевели в реанімацію. На жаль, ускладнення стали фатальними для Джино.

Колега Джино Ренні, актор Факундо Арана, який зіграв роль Іво Ді Карло в "Дикому ангелі", поділився своїми переживаннями про втрату.

Прекрасний Джино. Це людина, яка не знала, що таке зло. Щира щедрість. Супутник і великий друг для кожного, хто був з ним знайомий. Спочивай з миром, дорогий. Весь світ сумуватиме за тобою, – сказав актор Факундо Арана.

Актор Джино Ренні, який зіграв Рамона в "Дикому ангелі", помер від коронавірусу / Фото: Instagram

Джино Ренні був різнобічним актором другого плану і в основному знімався в комедіях, хоча він також грав ролі в драмах і мелодрамах. Він знявся в десятках аргентинських серіалів, серед яких найбільш знайомим для українських глядачів є популярний серіал кінця 90-х "Дикий ангел".

У ньому Джино зіграв роль садівника Рамона в родині Ді Карло. Актор також з'являвся в багатосерійних телесеріалах "Чорна перлина" та "Качорра".

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