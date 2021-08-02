Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Побили танцівника Дорофєєвої

Стужук та її груди

Львівський безхатько

Що не так з кліпами

Одеський кінофестиваль

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Помер садівник Рамон з серіалу Дикий Ангел від ускладнень COVID-19

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 серпня, 13:51
Копіювати лінк
Кілька місяців тому італо-аргентинський актор і співак Джино Ренні був госпіталізований в одну з аргентинських лікарень. У Джино підтвердили COVID-19, який протікав нелегко
Помер актор Джино Ренні
Помер актор Джино Ренні / Фото: Pinterest, Imdb.com

Смерть Джино Ренні настала вчора, 1 серпня, після декількох місяців боротьби з хворобою і лікування двобічної пневмонії. Зірці серіалу "Дикий ангел" було 78 років.

Про смерть актора повідомили його близькі, передає Then24. Зазначається, що коронавірус в актора протікав у важкій формі. Після госпіталізації зірку перевели в реанімацію. На жаль, ускладнення стали фатальними для Джино.

Колега Джино Ренні, актор Факундо Арана, який зіграв роль Іво Ді Карло в "Дикому ангелі", поділився своїми переживаннями про втрату.

Прекрасний Джино. Це людина, яка не знала, що таке зло. Щира щедрість. Супутник і великий друг для кожного, хто був з ним знайомий. Спочивай з миром, дорогий. Весь світ сумуватиме за тобою, – сказав актор Факундо Арана.

Актор Джино Ренні, який зіграв Рамона в "Дикому ангелі", помер від коронавірусу
Актор Джино Ренні, який зіграв Рамона в "Дикому ангелі", помер від коронавірусу / Фото: Instagram

Джино Ренні був різнобічним актором другого плану і в основному знімався в комедіях, хоча він також грав ролі в драмах і мелодрамах. Він знявся в десятках аргентинських серіалів, серед яких найбільш знайомим для українських глядачів є популярний серіал кінця 90-х "Дикий ангел".

У ньому Джино зіграв роль садівника Рамона в родині Ді Карло. Актор також з'являвся в багатосерійних телесеріалах "Чорна перлина" та "Качорра".

Як дихальна гімнастика допомагає в лікуванні коронавірусу – дивіться відео:

Нагадаємо, нещодавно в США помер актор і режисер Роберт Дауні.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Софія Стужук після збільшення грудей хоче зменшити їх на розмір
Бути в курсі
Цитата дня

Прийшов час сказати собі, що я сам не справляюся. Я не вмію контролювати свій гнів. Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто їй нічого поганого не зробив (а мені ніхто нічого поганого не зробив), значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі

Андрій Федінчик актор
Дізнатися більше
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти