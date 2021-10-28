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Помер творець "Рабині Ізаури" Жілберту Тумшіц Брага

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 01:55
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Раніше сценариста було госпіталізовано до лікарні, де згодом він і помер
Сценарист помер на 76 році життя/Колаж: Сьогодні
Сценарист помер на 76 році життя/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, на 76 році життя помер бразильський сценарист, лауреат Міжнародної телевізійної премії "Еммі" Жілберту Тумшіц Брага. Життя обірвалося у лікарні його рідного міста Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомляє G1.

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Причина смерті

Причиною смерті сценариста стала занесена інфекція. Брага протягом кількох років мав проблеми зі здоров'ям, у тому числі труднощі з ходьбою, переніс операції на серці та на хребті. 22 жовтня його госпіталізували з перфорацією стравоходу, а 26 жовтня помер.

Про сценариста

Жілберту Тумшіц Брага народився 1 листопада 1945 року у Ріо-де-Жанейро. Він отримав популярність у 1976 році, написавши сценарій для телесеріалу "Рабиня Ізаура", який згодом показали в СРСР двома частинами у 1988-1989 роках. Телесеріал розповідає про останні роки рабства у Бразилії. Крім того, Брага отримав премію "Еммі" за телесеріал "Пліч-о-пліч" та був номінований на неї за теленовелу "Тропічний рай" (Para so Tropical, 2007). Останньою його роботою стала теленовела "Вавилонія" (Babil nia), яку транслювали у Бразилії у 2015 році.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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