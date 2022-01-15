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Помер біля входу до медпункту: вдова Зеленського розповіла про останні хвилини життя телеведучого

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 січня, 11:36
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Російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський помер під час відпочинку у Домінікані, де він був із дружиною Мілою Рубінчик
Вдова Михайла Зеленського порушила мовчання після смерті телеведучого
Вдова Михайла Зеленського порушила мовчання після смерті телеведучого / Фото: скріншот

Зазначалося, що коли телеведучому різко стало погано о, дружина була поряд. Міла Рубінчик не давала жодних коментарів та видалила в Instagram всі публікації. Через кілька днів дружина телеведучого в програмі "Прямий ефір" порушила мовчання.

За словами Міли, того дня вона з Михайлом займалася повсякденними справами і нічого не віщувало лиха.

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Це сталося раптово, не було жодної причини. Я була поряд, все сталося на моїх очах. Мишкові стало погано, його стан погіршився. Дійшли до медпункту, все там сталося, просто на вході. Швидка їхала максимально швидко, жодних зволікань не було ніде, швидка їхала максимально швидко. Лікарі багато робили маніпуляцій, я певна, що вони робили все, що могли, – сказала Рубінчик.

Михайло Зеленський з Мілою Рубінчик
Михайло Зеленський з Мілою Рубінчик / Фото: Instagram

Міла не стала називати причину смерті телеведучого. За її словами, спровокувати хвороби могли одразу кілька факторів, одним із яких є куріння. Вдова Зеленського звернула увагу, що міг вплинути на важкий робочий ритм.

Нагадаємо, що попередньою причиною смерті Михайла Зеленського називали інсульт. Однак пізніше стало відомо, що телеведучий помер унаслідок серцевого нападу , спричиненого хронічним захворюванням серцево-судинної системи.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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