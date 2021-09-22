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Помер Віллі Гарсон – зірка серіалу Секс і місто

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 07:34
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Американському актору, який зіграв Стенфорда Блетча в "Секс і місто", було 57 років. Причина смерті не повідомляється
Померла зірка серіалу "Секс і місто"
Померла зірка серіалу "Секс і місто" / Фото: Instagram

Про смерть Віллі Гарсона повідомив його прийомний син Натан у себе в Instagram . Він опублікував зворушливий пост, супроводивши його різними фото і відео зірки "Секс і місто".

Спочивай з миром. Я такий радий, що ти поділився зо мною всі свої пригоди і зумів так багато чого досягти. Я так пишаюся тобою. Я завжди буду любити тебе, але я думаю, що тобі пора відправитися в власне пригода. Ти завжди будеш зі мною, – написав Натан.

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За деякими даними Уіллі Гарсон кілька років боровся з раком.

Всього на його рахунку близько 160 ролей у різних серіалах і кіно. Найбільше відомий за роллю Стенфорда Блетча в "Секс і місто" – друга Керрі Бредшоу. актор встиг знятися в продовженні культового серіалу.

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Уілл Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто"
Уілл Гарсон на зйомках продовження серіалу "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Культовий серіал "Секс у великому місті" повертається – дивіться відео:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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