Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Потапу загрожують

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер знаменитий французький фотограф Патрік Демаршельє

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 23:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Видатний французький майстер модної фотографії Патрік Демаршельє пішов із життя у віці 78 років. Про смерть повідомили близькі фотографи

Один з найуспішніших і найзнаменитіших fashion-фотографів у світі Патрік Демаршельє пішов із життя 31 березня. Про смерть майстра повідомили на його офіційній сторінці в Instagram .

З великим сумом ми повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року у віці 78 років, – написали близькі фотографи.

Реклама

Особистий фотограф Принцеси Діани

Патрік Демаршельє прославився на весь світ завдяки своєму унікальному баченню кадру. Роботи французького фотографа неодноразово прикрашали сторінки відомого глянцю: Harper's Bazaar, ELLE, Vogue, Rolling Stone, Newsweek, Life.

Неодноразово Демаршельє запрошували для роботи із всесвітньо відомими модними брендами. Моделі Armani, Chanel, Gap, Versace, L'Oréal та інших модних будинків мріяли з'явиться у його кадрі.

Проте, багатьом Демаршельє запам'ятався, як особистий фотограф Принцеси Діани. Він часто робив знімки для королівської особи і саме він зміг сфотографувати Леді Ді такою, якою її ніколи не бачив світ.

Реклама
Принцеса Діана / Фото: Патрік Демаршельє

Ми розмовляли, сміялися, потім "Щелк", а камери наче й немає. Її і не повинно бути, – розповідав про роботу з Діаною Демаршельє.

Портрет принцеси 1992 став однією з найвідоміших робіт Демаршельє.

Принцеса Діана / Фото: Патрік Демаршельє

Раніше ми повідомляли, що барабанщик рок-гурту Foo Fighters Тейлор Хокінс помер під час гастролей .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти