Помер знаменитий французький фотограф Патрік Демаршельє

Видатний французький майстер модної фотографії Патрік Демаршельє пішов із життя у віці 78 років. Про смерть повідомили близькі фотографи

Один з найуспішніших і найзнаменитіших fashion-фотографів у світі Патрік Демаршельє пішов із життя 31 березня. Про смерть майстра повідомили на його офіційній сторінці в Instagram .

З великим сумом ми повідомляємо про смерть Патріка Демаршельє 31 березня 2022 року у віці 78 років, – написали близькі фотографи.

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Особистий фотограф Принцеси Діани

Патрік Демаршельє прославився на весь світ завдяки своєму унікальному баченню кадру. Роботи французького фотографа неодноразово прикрашали сторінки відомого глянцю: Harper's Bazaar, ELLE, Vogue, Rolling Stone, Newsweek, Life.

Неодноразово Демаршельє запрошували для роботи із всесвітньо відомими модними брендами. Моделі Armani, Chanel, Gap, Versace, L'Oréal та інших модних будинків мріяли з'явиться у його кадрі.

Проте, багатьом Демаршельє запам'ятався, як особистий фотограф Принцеси Діани. Він часто робив знімки для королівської особи і саме він зміг сфотографувати Леді Ді такою, якою її ніколи не бачив світ.

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Принцеса Діана / Фото: Патрік Демаршельє

Ми розмовляли, сміялися, потім "Щелк", а камери наче й немає. Її і не повинно бути, – розповідав про роботу з Діаною Демаршельє.

Портрет принцеси 1992 став однією з найвідоміших робіт Демаршельє.

Принцеса Діана / Фото: Патрік Демаршельє

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