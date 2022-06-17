Помер зірка фільму "Чоловік та жінка" Жан-Луї Трентіньян

Жан-Луї Трентіньян був французьким призером двох найбільших світових кінофестивалів — Канського та Берлінського

Помер Жан-Луї Трентіньян / Фото: Getty Images

Знаменитий актор та зірка фільму "Чоловік і жінка" помер у віці 91 року. Французький актор, тісно пов'язаний із європейською новою хвилею 1960-х та 70-х років, помер у віці 91 року. Про смерть Трентіньяна AFP повідомила його дружина Маріан Хепфнер Трентіньян.

Франсуаза Фабіан та Жан-Луї Трентіньян у фільмі "Ніч у Мод" / Фото: Getty Images

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Народився в 1930 році, Трентіньян зробив собі ім'я в перші роки французької нової хвилі, з'явившись у фільмі Роже Вадима "Бог створив жінку" в 1956 році, а потім знявся у відомій кінострічці 1966 "Чоловік і жінка" з Анук Еме.

Він також знявся в низці популярних кінокартин – "Дзета", "Конформіст", "Нарешті, неділя!". У наступні роки він з'явився у фільмі Кшиштофа Кесьлевського "Три кольори: червоний" з Ірен Джейкоб і добився великого успіху в драмі Міхаеля Ханеке, що отримала Золоту пальмову гілку, про недоумство "Любов" у 2012 році.

Жан-Луї також грав у театральних виставах.

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Особисте життя та особиста трагедія

Під час зйомок фільму "І Бог створив жінку" закрутив роман із заміжньою Бріджіт Бардо. Бардо була одружена з режисером фільму – Роже Вадимом. Роман Трентіньяна з Бардо наробив багато галасу в пресі і привів до розлучення Вадима та Бардо.

Жан-Луї був тричі одружений. Перша дружина – акторка Стефан Одран. Друга дружина – Надін Трентіньян – французька кінорежисерка, сценаристка, продюсерка та монтажерка. У шлюбі з Надін у Жан-Луї народилося двоє дітей – син Венсан та дочка Марі. У 2003 році, у віці 41 року Марі померла внаслідок черепно-мозкової травми. Вона була побита своїм коханим Бертраном Кантом. Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі. Його було достроково звільнено.

Третьою дружиною Трентіньяна стала Маріанна Хепфнер.

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