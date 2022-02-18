Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Помер зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці" Геннадій Юхтін

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 11:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
18 лютого у Москві помер знаменитий радянський актор театру та кіно Геннадій Юхтін. Зірці фільму "Весна на Зарічній вулиці" було 89 років
Помер актор Геннадій Юхтін
Помер актор Геннадій Юхтін / Фото: Wikipedia

Знаменитий актор Геннадій Юхтін пішов із життя в одній із московських лікарень, куди госпіталізовано кілька днів тому. Сумну звістку повідомили у Спілці кінематографістів Росії.

Перед смертю Геннадій Гаврилович був серйозно хворий. Як повідомляє видання StarHit , Наприкінці січня стан актора різко погіршився і рідні наполягли на його госпіталізації. У Юхтіна було виявлено коронавірус.

Реклама

Після нетривалого лікування актор зажадав, щоб його виписали і він вирушив додому, але це зробило тільки гірше. За кілька днів Юхтін знову опинився у лікарні, де й помер.

Геннадій Юхтін запам'ятався глядачам за десятки своїх успішних ролей. Найвідомішими роботами актора вважають ролі у фільмах "Весна на Зарічній вулиці", "Справа Рум'янцева", "Таємниці палацових переворотів" та інші. Також за плечима артиста кілька ролей у театрі.

Геннадій Юхтін

Геннадій Юхтін знявся в останньому фільмі у 2021 році, після п'ятирічної перерви. Проте картина "Хор" за участю радянського актора ще не вийшла на екрани.

Реклама

В актора залишилася єдина дружина Лідія. У тривалому шлюбі у пари не залишилося спадкоємців.

Раніше стало відомо, що із життя пішов зірка фільму "Сволочі" 81-річний актор Геннадій Митрофанов .

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Chief and love
Цікаво побачити обличчя дівчини Ектора Хіменеса Браво?
Більше про Ектора

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти