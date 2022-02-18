Помер зірка фільму "Весна на Зарічній вулиці" Геннадій Юхтін

18 лютого у Москві помер знаменитий радянський актор театру та кіно Геннадій Юхтін. Зірці фільму "Весна на Зарічній вулиці" було 89 років

Помер актор Геннадій Юхтін / Фото: Wikipedia

Знаменитий актор Геннадій Юхтін пішов із життя в одній із московських лікарень, куди госпіталізовано кілька днів тому. Сумну звістку повідомили у Спілці кінематографістів Росії.

Перед смертю Геннадій Гаврилович був серйозно хворий. Як повідомляє видання StarHit , Наприкінці січня стан актора різко погіршився і рідні наполягли на його госпіталізації. У Юхтіна було виявлено коронавірус.

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Після нетривалого лікування актор зажадав, щоб його виписали і він вирушив додому, але це зробило тільки гірше. За кілька днів Юхтін знову опинився у лікарні, де й помер.

Геннадій Юхтін запам'ятався глядачам за десятки своїх успішних ролей. Найвідомішими роботами актора вважають ролі у фільмах "Весна на Зарічній вулиці", "Справа Рум'янцева", "Таємниці палацових переворотів" та інші. Також за плечима артиста кілька ролей у театрі.

Геннадій Юхтін

Геннадій Юхтін знявся в останньому фільмі у 2021 році, після п'ятирічної перерви. Проте картина "Хор" за участю радянського актора ще не вийшла на екрани.

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В актора залишилася єдина дружина Лідія. У тривалому шлюбі у пари не залишилося спадкоємців.

Раніше стало відомо, що із життя пішов зірка фільму "Сволочі" 81-річний актор Геннадій Митрофанов .