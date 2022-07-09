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Помер зірка серіалу "Твін Пікс", який зіграв Гарольда Сміта. У актора залишилась донька

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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9 липня, 08:27
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Американський актор Ленні фон Долен пішов із життя у віці 63 років. Чим запам'ятався артист та які причини смерті – читайте у матеріалі
У віці 63 років помер актор Ленні фон Долен
У віці 63 років помер актор Ленні фон Долен / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський актор, зірка телесеріалу "Твін Пікс" Ленні фон Долен помер у вівторок, 5 липня. Але про трагедію стало відомо лише зараз.

Про смерть Ленні фон Долена повідомила його сестра Кетрін. Вона написала у Facebook зворушливий пост. Причини трагедії наразі невідомі.

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5 липня світ втратив чудову людину. Ленні був захоплений усім і всіма. Він завжди вів за собою, чи то захоплююча бесіда, художня творчість чи подорож новими місцями. Він любив добре посміятися. На згадку про нього ми живемо повним життям, — написала Кетрін.

У кінозірки залишилась 21-річна донька Гейзел. Відомо, що Долен не був біологічним батьком дівчини. Але він виховував та любив її, як рідну.

Біографія Ленні фон Долена

Актор народився 22 грудня 1958 року в Огасті, штат Джорджія. Він має німецьке коріння по лінії батька.

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У дитинстві Ленні хотів стати жокеєм. Але цим планам завадив його високий зріст – 188 см.

Дебютну роль актор отримав у серіалі "ABC Спеціально після школи". А першу значну роль у кіно він зіграв у фільмі Брюса Бересфорда "Ніжне милосердя".

Найбільш відомий за ролями архітектора Майлза Хардінга в комедії "Електричні мрії" і Гарольда Сміта – друга Лори Палмер, який страждає на агорафобію, в культовому телесеріалі Девіда Лінча "Твін Пікс". Фільмографія Ленні налічує понад 60 проєктів.

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Кадр з "Твін Пікс". Фото: скриншот з відео

Ленні фон Долен також зіграв одного з лиходіїв у фільмі "Один дома-3". Нещодавно він з'явився в серіалі Сета МакФарлейна "Орвілл".

Кадр з "Один дома-3". Фото: скриншот з відео

Також Ленні грав у таких відомий кінострічках – "Флеш", "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи", "Вибір кілера" та інші.

Відомо, що кінозірка виховував Хейзел – дочку своєї дружини від її попередніх стосунків. Своїх дітей у нього не має.

Раніше також стало відомо про смерть Джеймса Каана – зірки культового фільму "Хрещений батько".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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