Померла Джулі Круз – співачка серіалу Твін Пікс

Джулі Круз померла у віці 65 років. Смерть співачки настала з природних причин. Про трагедію повідомив чоловік зірки Едвард Гріннан у Facebook, пише The Guardian.
Вона покинула це життя з природніх причин. Без жалю. Вона спокійна…Я грав її (пісню гурту B-52, – Ред.) Roam під час її переходу. Тепер вона буде блукати вічно. Спочивай з миром, моя любов, – написав він.
У 2018 році Джулі Круз розповіла шанувальникам, що страждає на системний вовчак.
Біль такий сильний, що я плачу і кидаюся на людей. Я ледве ходжу. А тепер важко стояти, – зізнавалась співачка.
Що відомо про Джулі Круз
Американська поп-артистка стала відомою завдяки виконанню саундтреку до "Твін Пікс" – Falling. Співпрацювала з композитором Анджело Бадаламенті та режисером Девідом Лінчем, який був продюсером та автором текстів більшості її композицій.
З цією культовую піснею Джулі Круз займала 7-ме місце в британських чартах. Сингл став хітом у Європі та очолив австралійський чарт. Також Falling був включений до дебютного альбому артистки Floating Into the Night 1989 року.
Зазначимо, що Круз розпочала свою співпрацю з Лінчем у 1986 році для його фільму "Блакитний оксамит". У 1990 році вона з'явилася як персонаж Сон жінки з розбитим серцем в авангардній постановці Лінча "Індустріальна симфонія № 1" разом із Ніколасом Кейджем та Лорою Дерн.
Також вона з'являлась як персонаж у фільмі "Твін Пікс", співаючи в міському барі, у спин-оффі фільму "Твін Пікс: Вогонь, ходи зі мною". У 2017-му Круз знялася в "Твін Пікс: Повернення".
У 1991 році Джулі зробила кавер на пісню Елвіса Преслі Summer Kisses, Winter Tears для саундтреку до фільму Віма Вендерса "Коли наступить кінець світу".
Джулі Круз ще гастролювала як учасник гурту B-52 упродовж 1990-х років та співпрацювала з багатьма іншими виконавцями.
Співачка була одружена з письменником і редактором Едвардом Гріннаном.
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