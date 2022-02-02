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Померла зірка італійського кіно Моніка Вітті

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 14:56
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Італійська актриса та зірка кіно Моніка Вітті пішла з життя у віці 90 років. Зірка фільмів "Пригода" та "Флірт" більше 20 років не з'являлася на публіці
Померла актриса Моніка Вітті
Померла актриса Моніка Вітті

Популярна італійська акторка Моніка Вітті померла 2 лютого. Сумну звістку повідомили близькі знаменитості.

Роберто Руссо попросив мене передати, що Моніки Вітті більше нема. Я роблю це з великим жалем, болем та любов'ю, – написав на своїй сторінці у Twitter італійський політик Вальтер Вельтроні.

Скріншот – Twitter

Як відомо, довгий час зірка кіно боролася з генетичним захворюванням – хворобою Альцгеймера. Через загострення недуги Моніка Вітті більше 20 років не з'являлася на світських заходах і не знімалася в кіно.

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Моніка Вітті: коротка біографія

Моніка Вітті почала пробувати себе в акторській кар'єрі з 16 років, коли вступила до кіноакадемії у Римі. Спочатку актриса служила на сцені театру, але після початку активно зніматися в кіно.

Справжній успіх актрисі принесла роль у фільмі "Пригода" Мікеланджело Антоніоні, який був натхненний талантом Моніки.

За свою унікальну здатність перетворюватися на різні ролі Вітті стала іконою італійського кіно. Одна з небагатьох Моніка Вітті є володаркою п'яти національних кінопремій Італії – Давид ді Донателло.

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1995 року за заслуги в кінематографі Моніка Вітті отримала нагороду "Золотий лев".

Раніше ми писали про те, що на 85 році життя помер радянський актор Леонід Куравльов .

Марія Коробова
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