Померли із різницею у 6 днів. Як жили брати Богданови

Популярні у всьому світі французькі брати-близнюки російського походження пішли з життя один за одним. Відомо, що обидва брати не зробили щеплення від COVID-19.

Брати Богданови померли з різницею у 6 днів / Фото: Wikipedia

Зірки французького телебачення з російським корінням Ігор та Григорій Богданови померли з різницею у шість днів у віці 72 років.

Близнюки стали популярними у Франції ще у 80-х, на телебаченні брати вели науково-популярну програму про космос Temps X на TF1.

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Але світову популярність Богдановим принесли не розповіді про космос, а їхня зовнішність – обидва близнюки мали серйозні деформації обличчя, ширяться чутки, що через надмірну кількість пластичних операцій.

Найбільш серйозно від пластики постраждали вилиці, підборіддя та губи Богданових. Через невдалу пластику Богданови часто ставали героями різних мемів у Мережі.

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Проте самі брати ніколи не визнавали те, що робили будь-які маніпуляції із зовнішністю. За словами Богданових, так у них виявлялося "інопланетне", не дарма ж вони вели програму про космос. Також існує версія, що обидва брати страждали на серйозне захворювання – акромегалію.

Від чого померли Богданові брати?

Як стало відомо, Григорій Богданов помер 28 грудня від ускладнень коронавірусної інфекції, слідом за ним через шість днів пішов із життя його брат Ігор.

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Видання The SUN повідомляє, що близнюки вирішили не вакцинуватися від коронавірусу, тому щеплень у них не було.

Особисте життя братів Богданових

Відомо, що лише один із братів зміг побудувати стосунки та завести сім'ю – Ігор. Телеведучий був одружений кілька разів і має п'ятьох дітей від різних жінок.

Крім того, Ігор має сина Дмитра від першого шлюбу, але ведущий до останнього не визнавав дитину і не вважав себе її батьком.

На відміну від брата, Григорій Богданов ніколи не був одруженим і не мав спадкоємців.