Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє

Курйоз із Сайрус

Лорак в Україні

Гола Собчак

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Померли із різницею у 6 днів. Як жили брати Богданови

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 17:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярні у всьому світі французькі брати-близнюки російського походження пішли з життя один за одним. Відомо, що обидва брати не зробили щеплення від COVID-19.
Брати Богданови померли з різницею у 6 днів
Брати Богданови померли з різницею у 6 днів / Фото: Wikipedia

Зірки французького телебачення з російським корінням Ігор та Григорій Богданови померли з різницею у шість днів у віці 72 років.

Близнюки стали популярними у Франції ще у 80-х, на телебаченні брати вели науково-популярну програму про космос Temps X на TF1.

Реклама

Але світову популярність Богдановим принесли не розповіді про космос, а їхня зовнішність – обидва близнюки мали серйозні деформації обличчя, ширяться чутки, що через надмірну кількість пластичних операцій.

Найбільш серйозно від пластики постраждали вилиці, підборіддя та губи Богданових. Через невдалу пластику Богданови часто ставали героями різних мемів у Мережі.

Реклама

Проте самі брати ніколи не визнавали те, що робили будь-які маніпуляції із зовнішністю. За словами Богданових, так у них виявлялося "інопланетне", не дарма ж вони вели програму про космос. Також існує версія, що обидва брати страждали на серйозне захворювання – акромегалію.

Від чого померли Богданові брати?

Як стало відомо, Григорій Богданов помер 28 грудня від ускладнень коронавірусної інфекції, слідом за ним через шість днів пішов із життя його брат Ігор.

Реклама

Видання The SUN повідомляє, що близнюки вирішили не вакцинуватися від коронавірусу, тому щеплень у них не було.

Особисте життя братів Богданових

Відомо, що лише один із братів зміг побудувати стосунки та завести сім'ю – Ігор. Телеведучий був одружений кілька разів і має п'ятьох дітей від різних жінок.

Крім того, Ігор має сина Дмитра від першого шлюбу, але ведущий до останнього не визнавав дитину і не вважав себе її батьком.

На відміну від брата, Григорій Богданов ніколи не був одруженим і не мав спадкоємців.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти