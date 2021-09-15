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11-місячний племінник Шерон Стоун став донором органів для трьох людей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 18:59
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У кінці серпня в родині Стоун трапилася трагедія – помер 11-місячний племінник Шерон Стоун, Рівер. Хлопчик був здоровий, але буквально за кілька днів йому стало погано, відмовили всі органи
Маленький племінник Шерон Стоун став донором органів
Маленький племінник Шерон Стоун став донором органів / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Про смерть свого племінника Шерон Стоун повідомила в Instagram. Хлопчик був третьою дитиною брата акторки, Патріка, і його дружини Таші. У соцмережі шанувальники Стоун висловили їй і її сім'ї співчуття в коментарях під сумною новиною.

Пізніше, як повідомляє People, Шерон зізналася, що органи 11-місячного Рівера сім'я пожертвувала нужденним.

Той факт, що моєму племіннику вдалося врятувати три життя: двох немовлят і 45-річного чоловіка, став порятунком для нашої сім'ї. Ви ніколи, ніколи не дізнаєтеся, коли трапиться трагедія у вашому житті або у вашій родині, але можливість стати донором органів врятувала нас, – сказала Шерон.

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Шерон Стоун зізналася, що їй і її сім'ї дуже важко переживати втрату, але вона щаслива, що сім'я змогла допомогти іншим людям. Актриса підкреслила важливість донорства органів у сучасному світі.

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Зазначимо, що у Шерон Стоун є троє прийомних синів: Роен, Лерд і Куїнн. Разом з синами актриса проживає в Західному Голлівуді.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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