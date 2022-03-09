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Universal Music Group зупиняє роботу в Росії: так весь світ показує агресору на двері

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 10:56
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Багато артистів РФ тепер без роботи: так весь світ об'єднується проти країни-агресора
Universal Music зупиняє роботу в Росії
Universal Music зупиняє роботу в Росії / Фото: Getty Images, скріншот

Як повідомляє BBC, Universal Music Group зупиняє роботу в Росії та закриває свої офіси. Найбільша у світі звукозаписна компанія, як і безліч інших брендів і корпорацій, йде з РФ, засуджуючи вторгнення в Україну.

Universal Music Group – найбільша у світі звукозаписна компанія, вона належить до "великої трійці", частку якої припадає до 80% видання музичних творів у світі. І зараз вони підтримують світові санкції проти Росії.

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Universal Music Group / скріншот

Відмітимо, що Мінкульт та міністр Олександр Ткаченко офіційно зверталися до лейблів, щоб ті також висловили свою позицію та перестали вести бізнес у Росії.

Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Емануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO,

- писав Олександр Ткаченко у Телеграм-каналі та також публікував фото офіційних документів із запитами. Їх можете розглянути за посиланням.

Зазначимо, що серед провідних артистів, записи яких видавалися цим холдингом – Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джімі Хендрікс, Лучано Паваротті, Treibhaus, 3 Doors Down, Імельда Мей, Мірамі, Jeward, Таркан, Софі Елліс -Б.

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У Росії з Universal Music працювали: Лоліта, Елджей, Noize MC, Iowa, Asti, Zoloto, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Коста Лакоста та інші.

Лоліта Мілявська / скріншот

І це лише початок. Нагадаємо, санкції проти РФ вже працюють: зйомки "Модного вироку" зупинено, тому що нема в що одягати героїнь.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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