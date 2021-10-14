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Успенська вважає, що Собчак хайпиться на ДТП: Вона говорить більше про себе і грошах

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 жовтня, 09:02
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Співачка каже, що багато хто просив її прокоментувати аварію, в яку потрапила російська ведуча. На думку Успенської, жаліти треба не Собчак, а того, хто постраждав більше за неї
Успенська прокоментувала смертельне ДТП із Собчак
Успенська прокоментувала смертельне ДТП із Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/uspenskayalubov_official

Напередодні Ксенію Собчак допитали як свідка у справі про ДТП в Сочі. І поки ведуча обурена тим, що співробітники поліції сфотографували її у внутрішньому дворі МВС і продали кадри журналістам, співачка Любов Успенська розгромила зірку в своєму пості в Інстаграм.

Артистка зазначила, що більше хотіла б говорити не про Собчак, а про тих, кого вже не повернути. Вона підкреслила, що Ксенія – це не та людина, з якою би вона хотіла підтримувати приятельські стосунки, але висловила їй співчуття.

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Я висловлюю їй свою жаль з приводу того, що вона опинилася в цій ситуації. Та моя думка однозначна: не можна ранжувати людей за достатком і соціальним статусом. Гроші – далеко не найголовніше в житті. Це я відчула і на собі. Ксенія жива. Для неї це неприємна історія, але вона жива. Перш за все варто говорити про тих, кого вже не повернути. І їхні життя ані трохи не менш цінні, ніж Ксенії Собчак або моя власна, – написала Любов Успенська.

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Співачка також висловила думку, що Ксенія, коли писала перший пост про аварію, була "не здатна сформулювати свої думки правильно", тому говорила більше "про себе та гроші".

Згадала Успенська і те, як Ксенія Собчак дозволила собі дати оцінку донці співачки:

Свого часу Ксенія говорила про мою дочку як про розпещену, "золоту" дитину. Та моя дочка, якщо і заподіяла шкоду, то тільки всередині своєї сім'ї.

Що відомо про ДТП із Собчак

У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону. Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані.

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Ксенія Собчак перебувала в одному з авто, на пасажирському сидінні, і сама отримала травми при зіткненні.

Водій таксі, в якому їхала Собчак, визнав свою провину в смертельному ДТП. Йому пред'явили звинувачення і відправили під домашній арешт на два місяці.

Детальніше про ДТП дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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